El INE confirma que el IPC escaló en enero al 3%, su nivel más alto en seis años

Se dispara el precio de la luz y de la gasolina

Un IPC más representativo

El Índice de Precios de Consumo ( IPC , hasta el 3%, quinta tasa positiva consecutiva y, según los datos definitivos publicados este miércoles en la nueva base 2016 por el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) y recogidos por Europa Press.Estadística confirma de este modo lacomo consecuencia del encarecimiento de la electricidad y de las gasolinas.En enero, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elevó, al tiempo que la variación mensual se situó en el -1%.En términos mensuales,, su menor descenso en este mes desde el año 2006, cuando bajó un 0,4%., que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados,, situándose casi dos puntos por debajo de la tasa general del IPC.El fuerte repunte del IPC interanual en enero se debe esencialmente a dos factores:En concreto,en enero, hasta el 7,6%, por el encarecimiento de los carburantes, frente a la bajada que experimentaron en igual mes de 2016.por su parte,hasta el 7,4%, por el repunte de los precios de la electricidad y, en menor medida, por el de los precios del gasóleo para calefacción y el gas.Por el contrario, Estadística aprecia, que redujeron su tasa interanual cinco décimas, hasta el 1,4%, por el c; y en el grupo de comunicaciones, que recortó siete décimas su tasa, hasta el 2,6%, por elEn términos mensuales (enero de 2017 sobre diciembre de 2016),, con una tasa del -0,5%. Este descenso mensual de los precios se debe al efecto de las, a la disminución de los precios de los paquetes turísticos y a la reducción de los precios del menaje. La nueva base 2016 con la que se ha elaborado el IPC de enero incluye por primera vez productos como, mientras que elimina otros que están reduciendo su peso entre los consumidores, como el brandy, las videocámaras o el DVD grabable.Como consecuencia de estos ajustes,, por debajo de los 489 productos de la base anterior.El INE ha asegurado que, con la implantación de la nueva base, que modifica a la de 2011,de la compra teniendo en cuenta el gasto de los hogares en cada uno de ellos. Así, se eliminan aquellos que han perdido importancia dentro del consumo de las familias y se incorporan otros cuya relevancia haya ido en aumento.