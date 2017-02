La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias

Petición de la Fiscalía y afectados

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado un auto en el que, su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y otros tres antiguos consejeros a los que atribuye unpor los dos primeros altos cargos poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores, informa Europa Press.Los otros tres procesados son los exconsejeros Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, que estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones donde se acordaron los pagos.La juez instructora ordena en este auto dado a conocer este jueves quepara asegurar las responsabilidades pecuniarias. No obstante, en un segundo auto de corrección, Lamela concreta las cantidades a aportar.En este sentido,deberán pagar por responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria,, cantidad que resulta de restar la fianza de 14.929.200 euros que se le impone al expresidente de la empresa la cantidad ya afianzada por éste, es decir, 11.500.000 euros.En cuanto a Sánchez Ortega, la magistradaEn este caso, es la diferencia entre la fianza de 5.829.200 euros que se le impone y los 4.500.00 euros que ya ha pagado a lo largo del procedimiento.La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita y cuatro años y tres meses más una multa de 72.000 euros para su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega.El fiscal José Perals pide para, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Forniellesy el pago de una multa de 36.000 euros.Petición similar de prisión hace la Plataforma de Perjudicados por Abengoa. No obstante,. Es decir, para Benjumea interesa 180.000 euros; para Sánchez Ortega 144.000 euros; y para los tres exconsejeros 72.000 euros.Lamela concluyó la instrucción de la causa el pasado mes de enero contra los cinco exdirectivos de Abengoa por la aprobación de las indemnizaciones millonarias recibidas por Benjumea y su número dosLa magistrada precisó en este auto que en el año 2015, cuando se formalizó su salida de la entidad, en el caso de Sánchez Ortega y de 11.484.000 para Benjumea, unas indemnizaciones que no estaba contemplada "en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantiles".En el auto de enero de Lamela destacó que las cantidades se abonaronpor lo que las compensaciones económicas "no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad".Concluyó además que se trató de que Benjumea recibiera una cantidad de dinero "extremadamente importante"dentro de la sociedad como sueldo base, medios materiales, cotizaciones y seguros.La magistrada consideró que ni Sánchez Ortega ni Benjumea se desvincularon de Abengoa y para ello hizo constar que Sánchez Ortega renunció a sus cargos en mayo y, durante el periodo de transición, la remuneración que le correspondería como consejero delegado.En el caso de Benjumea, en la misma reunión en que se le cesa como presidente, fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, por lo quey mantendría su cotización a la Seguridad Social.La juez se basó en este vínculo de ambos con la entidad para concluir que no les correspondía dicha indemnización que se les otorgó en concepto de "confidencialidad postcontractual" puesto que