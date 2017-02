Adicae y Andrés Herzog investigarán el papel del Banco de España y la Comisión de Valores en la quiebra de las cajas

BdE Y CNMV replicaron en otras cajas su actuación en Bankia

Comisión parlamentaria

Los Servicios Jurídicos de la asociación de consumidores Adicae y el abogado Andrés Herzog colaborarán parade los gestores del Banco de España y la CNMV a los procesos judiciales de otras cajas de ahorros y no solo por la salida a bolsa de Bankia.En una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, explicó que "no se ha investigado la quiebra sistémica y liquidación de las cajas , sobre la que se construyeron fraudes como las preferentes y que provocó el rescate bancario dea costa de los consumidores. Si no se esclarece uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España ni se depuran responsabilidades, corremos un alto riesgo de que de".Para Adicae, única organización personada en las principales causas penales de las cajas (Bankia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Castilla-La Mancha o Novacaixagalicia), la investigación no puede reducirse a unas tarjetas black o las prejubilaciones de banqueros."En muchos casos, ni siquiera se ha querido investigar la manipulación de las cuentas que conocía perfectamente el Banco de España para que no aflorara la verdadera situación de las entidades. Además, hay queen estos juicios, pues su participación como acusación para defender a los culpables es lo más parecido al fraude procesal", según la asociación."Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la cúpula del BdE y de la CNMV tienen que dar, no solo en la de Bankia, que ha sido pionera", pues "su comportamiento fue idéntico en todos los casos", subrayó Herzog, abogado de la acusación particular en el caso Bankia. "Los supervisores no son cómplices o colaboradores, sinoque se están imputando a Rodrigo Rato y los exconsejeros de Bankia", apuntó.Tanto Pardos como Herzog se mostraron "convencidos" de que los responsables del BdE y la CNMV que imputaron tendrán que sentarse a declarar. El presidente de Adicae les ha llamado a que expliquen el "interés general en el que se justifican para tomar unas decisiones quey por las cuales podrían ir a la cárcel".A su vez, Adicae va a pedir lade Bankia, un fraude consentido por el Banco de España y la CNMV para tapar las cuentas, como ocurrió en otras cajas.Adicae y Herzog se mostraron cautos ante una posible comisión de investigación en el Parlamento. "Por la experiencia de este tipo de comisiones, esperemos que no se convierta en un circo mediático de partidos políticos", dijo Herzog; mientras, Pardos cree que "más vale tarde que nunca" y que puede ser "una posibilidad para dar una explicación global de la quiebra de las cajas de ahorros, que representaban. Es una posibilidad que la ciudadanía no puede perderse y que debe exigir a los partidos, los viejos y los nuevos".En el caso Bankia, Pardos anunció que tratará de iniciar contactos con las distintas y numerosas acusaciones personadas paray aprovechar la oportunidad que se abre con las nuevas imputaciones.