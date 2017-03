Las entidades locales recibirán 643 millones

Modificación de condiciones de préstamos

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a las comunidades autónomas para los dos primeros trimestres de 2017 un total decon cargo al Fondo de Financiación de las comunidades autónomas y entidades locales. De ellos, 1.659,52 millones corresponden a Facilidad Financiera (FF) y 10.276,28 millones al compartimento de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), según ha informado Europa Press.Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno,, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los recursos previstos para el primer trimestre del año ascienden a 7.053,13 millones para atender las necesidades de financiación de las CCAA adheridas, de los que 5.948,12 millones corresponden al FLA y 1.105,01 millones al Fondo de Facilidad Financiera.La cantidad prevista para el segundo trimestre es de 4.882,67 millones de euros para atender las necesidades del segundo trimestre. De estos, 4.328,16 millones de euros corresponden al FLA y 554,51 millones al compartimento de Facilidad Financiera.El importe total de 11.935,8 millones se repartirá, de más a menos, para las CCAA de(3.598,21 millones), el 30% del total;(2.238,56 millones), Valencia (1.978,95 millones), Galicia (1.191,91 millones); Castilla-La Mancha (654,79 millones); Baleares (499,63 millones); Murcia (469,18 millones); Canarias (467,61 millones); Aragón (264,06 millones); Cantabria (221,62 millones); Asturias (208,09 millones) y Extremadura (143,19 millones).Según ha explicado Méndez de Vigo, la CDGAE ha adoptado un nuevo paquete depara poder acceder a la financiación a través del FLA en 2017 y que tienen que ver con la unidad de mercado, la Administración digital y el empleo público.Algunas de estas medidas ya fueron objeto de impulso en eldel pasado 31 de marzo de 2016, que incluyó como condicionalidad, entre otros, la adhesión al Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del Gasto Farmacéutico y Sanitario, la firma del protocolo de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y Farmaindustria o la conexión de los registros contables con la plataforma de factura electrónica (FACe).Se trataban de condiciones específicas en relación al acuerdo de no disponibilidad en aplicación del artículo 25 de la LOEPSF, y también se incluía la firma del convenio para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración electrónica. Hasta la fecha,adheridas han cumplidos esas condiciones.Por otro lado, la CDGAE ha acordado, de la dotación de 1.000 millones de euros para 2017, la asignación para este año de 643,20 millones de euros correspondientes al Fondo de Ordenación y al Fondo de Impulso Económico y ha fijado condiciones financieras especiales para un grupo de municipios en situación deConcretamente, al compartimento del Fondo de Ordenación se asigna un importe máximo de 431,47 millones de euros para aquellas entidades locales que se encuentran en riesgo financiero por suo que no han podido refinanciarse conforme a los criterios de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.Al compartimento del Fondo de Impulso Económico se asigna un importe máximo de 211,73 millones de euros para las entidades localesy deuda pública y que presenten un periodo medio de pago que no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.Por último, la CDGAE ha aprobado igualmente una medida consistente en la modificación de las condiciones de préstamos para una serie de ayuntamientos con especiales dificultades, de la que se podrán beneficiarA estas entidades se les modifican las condiciones de los préstamos formalizados hasta el año 2016, inclusive con cargo a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales.Por medio de resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL) se definirán los municipios a los quede los préstamos del Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores y del Fondo de Ordenación por distintas circunstancias.Estas son: por su situación de riesgo financiero, y concurriendo las circunstancias recogidas en el artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014; por no disponer de ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de los préstamos con el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores y con el Fondo de Ordenación; y por presentar remanente de tesorería para gastos generales negativo, una vez atendidos el saldo de la cuenta 413 y los acreedores por devoluciones de ingresos.