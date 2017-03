El juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional acordóal exministro socialistay al resto de miembros del antiguo consejo de administración de Abengoa por su gestión de la empresa.En un auto fechado el pasado 2 de febrero al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado sí llama a declarar en calidad de Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega , expresidente de Abengoa y ex consejero delegado respectivamente, para que respondan a acusaciones como las deEn noviembre del año pasado, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacionalcontra los consejeros de Abengoa durante el ejercicio 2015, entre quienes figura el exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo.Aquella decisión, adoptada tras una denuncia de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa , revertía una resolución de mayo de 2016 en la que se inadmitía una querella presentada por Íñigo Mac-Crohon Padilla contra el expresidente de Abengoa, el ex consejero delegado, los consejeros y la auditora Deloitte.La sala admitió aquella denuncia tras constatar que se articulaba a partir de la descripción de una serie de hechos, en las que se describen acontecimientos que pueden revestir carácter delictivo.Sin embargo, el pasado 30 de noviembre el juzgado de instrucción y el Ministerio Fiscalpara que informase de las personas a las que debe dirigirse exclusivamente el procedimiento.El pasado 30 de enero, la Sala de lo Penal dictó un auto aclaratorio en el que indicaba que, y que después el juez instructor deberá pronunciarse sobre el resto de pruebas propuestas "con total libertad de criterio".Tras recibir el auto, el juzgado de instrucción decidió admitir la querella y acordó dirigir la acusación contra el expresidente y el ex consejero delegado.