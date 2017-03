Brasil prohíbe a una filial de Indra contratar con la administración pública

Indra Brasil Soluçoes e Serviços Tecnologicos no podrá contratar con la Administración Pública brasileña por "plazo indeterminado" debido a una, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).Esta declaración de "inidoneidad" para contratar con la Administración Pública brasileña tiene su origen en unpor la Controladoría Geral do Distrito Federal contra Politec Participaçoes (Polipar) por posibles irregularidades en un contrato de arrendamientos de inmueble suscrito en 2005 entre la Administración Regional de Aguas Claras y Polipar.La compañía explica que Polipar era la sociedad matriz de Politec, una empresa de servicios informáticos que fuey que en la actualidad se denomina Indra Brasil Soluçoes. Indra remarca que Politec Participaçoes y Politec son "sociedades distintas y con objetos sociales diferentes", según ha informado Europa Press.En este sentido, asegura que durante toda la tramitación del procedimiento, que no fue parte del mismo. Sin embargo, en noviembre de 2016 por primera vez Indra Brasil recibe una notificación relativa a este procedimiento."Entendemos que su inclusión en el mismo obedece a una interpretación errónea del concepto de grupo empresarial y que esta sanción a Indra Brasil", remarca la empresa, que ha recurrido esta decisión en las jurisdicciones competentes y está convencida de obtener un fallo favorable.Asimismo, aclara que los efectos de la "inidoneidad" se limitan exclusivamente a la contratación pública futura de esta filial, no afectando a los contratos en curso ni a las otras tres sociedades de Indra en Brasil. Además, considera que su impactoa nivel consolidado.