Empleo de mala calidad

Pobreza y desigualdad

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido de la, así como de la necesidad de adoptar medidas adicionales para reducir la desigualdad mejorando los servicios públicos y reforzando las ayudas sociales, incluyendo un aumento en alcance y dotación de las ayudas a desempleados, así como su mantenimiento parcial cuando se encuentre trabajo para no desincentivar la búsqueda de empleo.En su informe Estudios económicos de la OCDE: España 2017, la institución considera necesariopara los desempleados de larga duración en España, donde los planes actuales –Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de Recualificación Profesional (Prepara) y Programa de Activación para el Empleo (PAE)– se lanzaron en diferentes momentos y con diferentes objetivos, por lo que su coordinación podría mejorarse o reorganizarse para que resulten más eficaces, según Europa Press.En este sentido la organización recomienda, plan de ayudas y formación dirigido a los desempleados de larga duración con personas a su cargo cuyo importe está algo por encima de los 400 euros, y plantea la necesidad de "aumentar las ayudas económicas de los programas actuales en la medida de lo posible dentro del presupuesto, para conseguir una mayor eficacia de los programas".Asimismo, la OCDE plantea que las prestaciones sociales para los desempleados deben ire a medida que aumentan los ingresos percibidos, "en lugar de eliminarse por completo como es el caso en la actualidad, para que no se menoscaben los incentivos económicos para trabajar".En cualquier caso, el Club de los países ricos subraya que, de manera que contribuyan a que los beneficiarios siganvinculados al mercado de trabajo a través de los servicios públicos de empleo."El empleo es la mejor fórmula para salir de la pobreza de manera duradera", sostiene la OCDE, que reclama un, que permita reorganizarlos para hacerlos más efectivos, incrementando "tanto su alcance como la cuantía de las ayudas, en especial en el caso de familias pobres con niños".Por otro lado, la OCDE considera fundamentaly reforzar el conjunto de las habilidades de los trabajadores españoles para conseguir que el crecimiento de la economía española sea más inclusivo y permita mejorar el bienestar.La organización con sede en Parísregistrado durante la crisis, apuntando la importancia de un empleo de calidad, entendido en términos de ingresos, seguridad y calidad del entorno de trabajo, para el bienestar y la productividad.En este sentido, a pesar de la recuperación del mercado laboral y el descenso de las cifras de desempleo en los últimos años, aún una cuarta parte del conjunto de los trabajadores en España tiene, lo cual representa la mayor proporción de la OCDE después de Polonia.Asimismo, España también muestra lay de media los ingresos son también comparativamente bajos, lo cual refleja la baja formación media de los trabajadores y la escasa productividad media de las empresas."Las exigencias laborales impuestas sobre los trabajadores, tales como el tiempo que tienen para realizar una tarea o los riesgos para la salud física,, incluido un débil acceso a la formación", añade la OCDE.Asimismo, el informe destaca que el fuerte incremento del desempleo en España como resultado de la crisis y, en menor medida, el aumento de la disparidad en los ingresos anuales,, mientras la tasa de pobreza sigue siendo elevada, a pesar de los descensos registrados a medida que se reactiva el mercado laboral.En este sentido, la OCDE reconoce que el sistema impositivo y de transferencias ayuda a reducir la desigualdad de los ingresos y la pobreza, aunque considera queen este sentido."Las transferencias ayudan a reducir la pobreza, pero", apunta la institución, que considera que en líneas generales, las ayudas públicas en España para las familias son escasas.El informe pone de manifiesto que el gasto social por niño es inferior al promedio de la OCDE y es especialmente bajo en la primera infancia, lo cualy en servicios públicos para el cuidado infantil "Una mejora de los servicios públicos de cuidado infantil no sólo contribuirá a aliviar la pobreza infantil al reducir los costes de este tipo de servicios para las familias que más lo necesitan, sino que además contribuirá a, promoviendo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y potenciando la educación de primera infancia", añade.