El TS impone una multa de un millón a Endesa por cortes eléctricos en Sevilla en el verano de 2004

El Tribunal Supremo (TS) ha impuesto una multa de un millón de euros a Endesa Distribución Eléctrica , S.L.U. porcon los cortes de suministro eléctrico, de entre 43 minutos y más de 14 horas, que se produjeron en zonas de Sevilla capital y provincia en el verano de 2004, en concreto, del 1 de junio hasta el 16 de julio, y que afectaron, según los casos, desde 1.202 a 62.151 clientes.Así, en su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha señalado que ha estimado el recurso de la Junta de Andalucía y parcialmente el de Endesa y anula la sentencia recurrida, modificando, que pasa a ser muy grave, y la cuantía de la multa, que se fija en un millón de euros.Cabe recordar que la Junta impuso a Endesa unaen este caso por una falta muy grave. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo y, además de rebajar la calificación de la infracción de muy grave a grave, fijó la multa en 60.101 euros, según informa Europa Press.En cuanto a la tipicidad de la infracción, el TS descarta la interpretación que hace la empresa suministradora del concepto de interrupción del suministro, que determina la concurrencia del supuesto de hecho de la infracción exclusivamente como la interrupción determinada voluntariamente por la propia empresa. Por el contrario, indica que lo que la infracción contempla es cualquierque no encuentre causa de justificación."Ciertamente no podría sancionar la Administración como infracción muy grave cualquier interrupción de suministro ocasionada por una avería, pero no es ese el supuesto que se recurre, en el que constan acreditadas un número de interrupciones de una entidad suficiente como para que la Administración haya considerado que se ha incumplido muy gravemente lade una empresa distribuidora de proporcionar un suministro estable de electricidad, contenido nuclear de la calidad del servicio", señala la sentencia.Para el Tribunal Supremo, "aunque no haya argumentado en términos concretos sobre cuales han sido los posibles problemas de mantenimiento o de dimensión que presumiblemente hayan propiciado los cortes de suministro, lo cierto es que lo que contempla la infracción muy grave aplicada contenida en el artículo 60.4 de la Ley del Sector Eléctrico es la existencia de interrupciones, y que razonablemente las acreditadas en el expediente sancionador pueden".Por último, recuerda que "tampoco la parte ha probado en términos concretos en su descargo el carácter inevitable de las averías producidas, pues la prueba de cargo es la existencia de interrupciones no programadas, no negadas por la empresa distribuidora, y es a ésta a la que competeen dichas interrupciones".El TS señala que la prueba de la infracción ha sido la información facilitada por quien la ha cometido. "Endesa Distribución Eléctrica no había rectificado en ningún momento los datos que ella misma aportó y estos revelaban de modo suficiente la no subsanación de una parte de los", indica la sentencia.Así, aunque el TS reconoce que "se podría producir unaentre las exigencias de información impuestos por la Administración y el derecho constitucional a no declarar contra sí misma", subraya que este derecho no se vulnera "cuando la empresa requerida ha de proporcionar a la Administración la información de unos hechos objetivos sobre su actividad y la situación de las redes e instalaciones de distribución de energía eléctrica".