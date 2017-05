El TC declara inconstitucional y anula el pago de la plusvalía en ventas de viviendas con pérdidas

55o.o0o viviendas pueden pedir la plusvalía

Pueden reclamar en primera instancia en sus ayuntamientos

El impacto ronda los 10.000 millones

El Tribunal Constitucional ha declarado este miércoles inconstitucional y ha anulado parcialmente el pago del impuesto sobre elconocido como plusvalía municipal, en las ventas de viviendas con pérdidas, por lo que el propietario que venda su casa por menos dinero de lo que pagó al adquirirlo no tendrá que abonar este tributo, según ha informado Europa Press.El Alto Tribunal considera que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera elen la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo" computable entre un año como mínimo y 20 años como máximo.Por ello, según la sentencia del Constitucional, actualmente el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente elincluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo.Esta circunstancia, según el Tribunal Constitucional, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir "de acuerdo con su capacidad económica".La sentencia añade quede naturaleza urbana para que se vincule a esta circunstancia, "como consecuencia inseparable e irrefutable", un incremento de valor sometido a tributación.Esto se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo de la cantidad real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.El Alto Tribunal declara la inconstitucionalidad y la nulidad de esta ley "solo en la medida en la que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".Desde la publicación de esta sentencia corresponde al legisladoren el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de "no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".La sentencia del Constitucional avala lo que establecieron las sentencias referidas a este mismo gravamen en, en las que el tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos con plusvalías es "constitucionalmente admisible siempre y cuando respeten el principio de capacidad económica".Asimismo, señala que para salvaguardar dicho principio, el impuesto "no puede en ningún caso gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial".El número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a, según cálculos realizados por Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio de la vivienda (índice IMIE) y de datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto. La estimación tiene en cuenta el número de transmisiones de viviendas realizadas en España entre 2013 y 2016 (los últimos cuatro años no prescritos), así como el periodo medio que los inmuebles han estado en manos de sus propietarios.La plusvalía municipal grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta unSin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto se tiene en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado.La OCU recuerda a los contribuyentes afectados por las plusvalías municipales que puedenen primera instancia ante sus ayuntamientos.Así, la organización ha señalado que la sentencia del Tribunal Constitucionaldespués de que en dos sentencias de febrero y marzo de este alto el alto tribunal declarara inconstitucional la normativa sobre este impuesto.El impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y anula el pago de la plusvalía municipal se eleva a cerca de 10.000 millones de euros, según el despacho Navas Cusí.En una nota, el despacho explica que la sentencia del TC no indica cómo demostrar la existencia de minusvalía, por lo que recomiendaAdemás, recuerda que la posible nulidad afecta sólo a las compra-ventas o herencias producidas en los últimos cuatro años, de forma que "desgraciadamente, más allá de los cuatro años, se aplicará el plazo de prescripción".