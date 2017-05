Podemos acusa a Díaz de meter a la "trama" en un congreso de la Junta sobre cambio climático

info Libre

El "compiyogui" de la reina

Los privados aportaron un 36,1%

El Congreso Internacional de Cambio Climático celebrado en Huelva del 10 al 12 de mayo, que contó el, aterrizó este jueves en el Parlamento andaluz en forma de controversia política. Teresa Rodríguez, portavoz parlamentaria de Podemos, cuestionó la política contra el cambio climático de la Junta Andalucía por organizar, junto con la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Huelva, un congreso financiado, entre otras empresas, por Aiqbe ), formada por compañías con una actividad mayoritariamente vinculada al conocido como"¿Estos son los referentes para la tres veces anunciada ley contra el cambio climático en Andalucía?", le preguntó Rodríguez a la presidenta Susana Díaz antes de señalar que ésta es precisamente "lacon el poder político" que denuncia Podemos, por ejemplo con iniciativas como el llamado "tramabús".Díaz afirmó que Rodríguez, más que aportar ideas al debate, había ido adonde no hay motivo de escándalo. Como ejemplo, dijo que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuando realiza una comparecencia en un foroy le indicó que en el congreso participaron organizaciones ecologistas como WWF y Ecologistas en Acción, si bien no lo hicieron como patrocinadoras del evento.El congreso, que tuvo a, contó con el patrocinio deEl listado de los patrocinadores incluye a Endesa y a Cepsa, que son respectivamente, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad con datos oficiales sobre 2015 aportados por las empresas al Registro Nacional de Emisiones ( Renade ). Los gases de efecto invernadero son los principales causantes del cambio climático . Sólo Endesa, con, fue responsable del 9,8% del total de gases de efecto invernadero . Cepsa emitió 4,8 millones de toneladas.La Aiqbe, formada por empresas con una actividad mayoritariamente vinculada al conocido como, también están en la nómina de patrocinadores. En dicha asociación se encuentran, que –incluyendo a Petronor– fue la segunda empresa que más CO2 emitió en 2015. Endesa tiene una central eléctrica en Huelva; Cepsa, una refinería en la vecina Palos de la Frontera; Repsol, una factoría de gas, también en Palos, localidad en la que Gas Natural posee una central., está construyendo un almacén de gas en Doñana , en la provincia de Huelva, el proyecto industrial que más contestación social enfrenta actualmente en Andalucía. Gas Natural, que también forma parte de Aiqbe, es la tercera empresa que más CO2 emite, según el Observatorio de la Sostenibilidad.Rodríguez, que vistió, esgrimió el listado de patrocinadores del congreso para atacar las políticas de cambio climático de la Junta, mencionando a Endesa, Cepsa y Repsol, "que son responsables de emisión de gases invernaderos", y a Fertiberia, "del grupo Villar-Mir, a la sazón el suegro del compiyogi de la esposa del Rey Felipe VI que presidía el congreso, implicados hasta el tuétano en la operación Lezo , con un proyecto para los fosfoyesos que depende de la Junta y también de la ministra [Isabel García] Tejerina", ex directiva de Fertiberia.Rodríguez se refería a la, en las balsas de fosfoyesos , millones de toneladas de residuos radiactivos a escasos 500 metros de la ciudad, conformando en algunas zonas una montaña de más de 20 metros de altura. Actualmente el plan de Fertiberia para tapar –no para retirar– los residuos se encuentra en exposición pública. La luz verde al proyecto dependerá de los departamentos de medio ambiente de la Junta (PSOE) y del Gobierno (PP). Con ello Rodríguez acusó a Díaz de colaborar con empresa que "quieren convertir Huelva en un vertedero".Díaz acusó a Rodríguez de "crear alarma y poner en peligro la imagen de Huelva" y, con respecto al congreso, afirmó quepara exponer sus datos y puntos de vista. Según afirmó la presidenta, hay tres maneras para enfrentar el cambio climático: una) "los negacionistas tipo [Donald] Trump o Mariano Rajoy, que se enteró del cambio climático por su primo"; dos) "los que se acaban de enterar de que tenemos problemas con el cambio climático en el mundo y que no tienen ninguna propuesta", en referencia a Podemos; y tres); los que, como la Junta, "llevan muchos años trabajando desde el rigor y la coherencia".La portavoz de Podemos acusó a la Junta de no facilitarle los datos de financiación detallados del congreso. Este medio preguntó por dichos datos a la organización, que respondió: el presupuesto fue de 360.000 euros, de los cuales. La organización no detalla qué aportación realiza cada empresa, pero sí cita entre los financiadores a, Recilec, Renean, Ecoembes y Ecovidrio.Otras empresas como Canal Sur (pública), Eulen y KIA firmaron acuerdos de colaboración para utilizar durante el congreso los productos propios de su marca empresarial sin hacer desembolso económico, explicó la organización. El Ayuntamiento aportó la sede y prestó los servicios necesarios para el congreso.