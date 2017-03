¿Son nuevas las políticas de Donald Trump?

Desde la llegada a la presidencia de los EEUU de Donald Trump, se ha hablado mucho de sus actitudes, de sus tuits, de su política… pero es obligado, también, repasar la historia para que encontremos alguna explicación más sencilla a esas conductas.Es un dato histórico, y hasta empírico, el hecho deprolongada, surjan ideas encaminadas ade las mismas, y para ello se recurre normalmente alcomo un recurso económico para estimular la economía.El problema esAl acabar la II Guerra Mundial, y ya bajo la presidencia de Truman, fue George Kennan, su luego famoso consejero de Seguridad, quien inspiró la “” frente a la Unión Soviética. Kennan consideraba que solo una actitud de firmeza con los soviéticos, unida a la voluntad de usar la fuerza si era necesario, podía “contenerlos”.aplicaba una “contrafuerza” en puntos geográficos y políticos cambiantes perode “presión militar” constanteCuando, poco tiempo después (1949), Kennan empezó a criticar estas políticas porque pensaba que los propósitos de la contención se habían logrado y que la Unión Soviética había dejado de ser un peligro real, cayó en desgracia y fue reemplazado.Paul Nitze, un halcón que sustituyó a Kennan y cuya influencia militarista se dejaría sentir en la política norteamericana durante cuarenta años, y Dean Acheson, el nuevo secretario de Estado,para convencer al país de quepara conseguir la contención global del comunismo.Nacía así el que, años más tarde, se llamaría “”, y comenzaba la confrontación entre el bien y el mal, entre el “mundo libre” y el comunismo.Para ello, se magnificó la capacidad militar del “enemigo” y se estableció que la única solución para evitar un conflicto pasaba por aumentar las fuerzas convencionales norteamericanas –como elemento de contención en Europa–, al tiempo que se potenciaba el arsenal atómico.La guerra de Corea, en 1950, justificó este proceso de militarización y el incremento de gasto (Acheson llegó a declarar: “Vino Corea y nos salvó”), yMás tarde, le correspondió al presidente Eisenhower durante los ocho años (1953-1961) que permaneció en la Casa Blanca, tras haber sido comandante supremo de los ejércitos aliados durante la 2ª Guerra Mundial y primer jefe militar de la recién creada OTAN, el consolidar este crecimiento y la vasta expansión de la fuerza militar de EEUU y sus servicios de inteligencia.No obstante, su segundo mandato se caracterizó por una fuerte recesión económica (huelgas, crisis en la industria del acero…) a la que se añadió una cierta sensación de inseguridad en la sociedad norteamericana producida por el lanzamiento del Sputnik ruso.Esta recesión y esta “inseguridad” llevaron a. Este nuevo proceso de rearme contaba con el apoyo de un entramado de intereses políticos y económicos (empresas como Lockheed, Mc Donnell y General Dynamics) que favorecieron lay cuyos beneficios crecían aceleradamente cuanto más se ensombrecía el panorama de la Guerra Fría.quien en su discurso de despedida de la presidencia (enero de 1961),para denunciar la posible pérdida de libertades personales si “los gobiernos no tomaban precauciones contra la adquisición de una injustificada influencia por parte del complejo militar-industrial, sea o no buscada por él.”.Un “complejo”, un entramado, que nunca llegó a deshacerse, sino que ha seguido creciendo y “adaptándose” a los cambios de escenarios y estrategias.Y así lo reconoció el presidenteen unas declaraciones hechas al periodista Jeffrey Goldberg de la revista Atlantic Review, al final también de su segundo mandato presidencial (como Eisenhower). En esa entrevista, Obama trató de expresar que su pensamiento político estaba en muchas ocasiones en contradicción con el de su equipo de colaboradores y con las ideas más comunes del establishment estadounidense. Explicaba no solo la soledad del presidente en la toma de decisiones sino que también se atrevió aSí, de nuevo el complejo militar-industrial, ahora bautizado como, era el que le impedía a Obama tomar decisiones razonadas y razonables. Una forma de pensar colectiva sobre política exterior (el “Manual”) que termina siempre optando por la confianza en el poder de la fuerza militar y por la credibilidad amenazadora que se deriva de su uso continuado.Obama añadía que la no intervención en Siria, tras el uso de armas químicas por parte de Bashar al Assad, fue considerada por sus colaboradores como un golpe a la credibilidad del presidente, que estaba comprometido a intervenir militarmente. Pero aseguraba, en cambio, que se sentía orgulloso de esa decisión, tomada casi en solitario, y. La historia continúaLa diferencia histórica es que el nuevo presidente no necesita redactar sesudos documentos estratégicos, buscar escenarios específicos, definir enemigos… A él le vale todo para alcanzar unque ha manifestado con meridiana claridad: conseguir “Le basta con abrir posibilidades de conflicto en cualquier frente (Europa del Este, Oriente Próximo, Asia Pacífico, Corea del Norte,…), definir amenazas generales (terrorismo islámico, inmigración, crimen organizado…), amenazas locales (misiles lanzados por Corea del Norte, noticias falsas sobre atentados en Suecia, riesgo de visitas a ciudades europeas…) y transmitir la sensación de que el conflicto militar entre naciones vuelve a ser una posibilidad. Por lo tanto, los ejércitos tienen que volver a buscar formas de aumentar su capacidad ofensiva frente a tantos y tan diversos y potenciales enemigos., siempre implicada a tope en la política,”, y ver cómo se distribuyen los más de 600.000 millones de dólares, y los prometidos incrementos de los presupuestos de Defensa (hasta el 2% del PIB) de los países europeos.En finpero habrá que rebelarse contra esa teoría de que el futuro viene determinado por los datos históricos. Habrá que desmentirlos configurando nuestras propias voluntades y conductas enfrentándonos a ese pensamiento racionalmente, sin dejar que la neurosis se mezcle con la política, porque si no se ven los problemas reales, no se adoptan soluciones reales.