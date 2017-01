Dos poemas de Luis Ramiro

Amores de película



Contigos

De Te quiero como siempre quise odiarte (Frida, 2016).

Luis Ramiro

Una vez fui William y viví en Notting Hill,en una casa con la puerta azul. Y un buen día entraste tú, Anne Scott,la actriz más famosa del planeta, en mi pequeña y escondida librería.Y acabamos colándonos en aquel jardín prohibido y tú me llamabas "flojeras"y todos mis amigos me dijeron que te olvidara...que aquello sólo pasaba en las películas.Y por arte de magia, se nos torció el guión.Y nunca me regalaste un cuadro de Chagall.Y te fuiste de Londres para siempre.Y otra vez fui Adèle y tú Emma,la chica de pelo azul que me pintaba desnudaen noches de 24 horas.Recuerdo aquella cafetería,aquel "ya no te quiero"que escapó de tus labios.Recuerdo que no lloré.Nunca te supliqué.Me salté directamente aquella escena.Y tampoco aparecí en tu primera exposición.Y otra vez fui Otto y tú Ana,y me escribiste en una hoja de cuaderno"Esta noche te espero en mi cuarto. Salta por la ventana, valiente".Y salté.Y te quise más allá del Círculo Polar.Tanto que dolía.Tanto que dejé de creer en las casualidades.Tanto que me negué a ser piloto.Para no buscarte.Para hacer que siguieras viva.Y otra vez fui Rick y tú Elsa. Y entre todos los bares del mundo, tuviste que aparecer en el mío, en aquel local perdido en Casablanca.Y amaba tanto tu recuerdo que preferí dejarte marchar.Por miedo a perderte otra vez.Y elegí quedarme con el pasado."Siempre nos quedará París" te dije, mintiendo.Debí decirte la verdad:"Siempre me quedará París".Y un buen día se marcharon los directores.Desaparecieron técnicos, actores, maquilladores, guionistas, ayudantes de atrezo.Desmontaron todos los platós.Se apagó el último foco.Y salí, como pude, al mundo real.Y viví, como el resto,bajo el tedio de los días,bajo el peso de las estaciones,en esta absurda cárcelque algunos llaman vida.Pero nunca olvidaré,hasta el día de mi muerte,que viví contigo en Notting Hill,que besé tu pelo azul bajo la noche,que te abracé temblandoen mitad del Círculo Polar,que fuiste mía,para siempre,en aquel rincónperdido en Casablanca.Que tuve un amor.Absoluto.Infinito.Y verdadero.Como todos los amores de película.Ya sabes que te quiero aunque me duela,que verte y no tocarte es un castigo,si muero, tú te encargas de mi esquela,si vivo, entiérrame (pero contigo).Mi piel lleva las marcas de la suelade aquel tacón frenando por mi ombligo,tu forma de reír aún sobrevuelael cielo de un pasado que aún persigo.Quisimos ser felices sin excusas,sin boda, sin contrato, sin testigos.Así eran nuestras ganas: tan ilusas.Y el tiempo desgastó nuestros abrigosllenándolos de ayer y de pelusas.Y no hubo más conmigos ni contigos.es cantautor y poeta. Su último libro es Te quiero como siempre quise odiarte (Frida, 2016).