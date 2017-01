Librería Cálamo

En esta ocasión las recomendaciones de la librería tienen que ver con nuestros premios. Porque ya tenemos ganadores de los XVI Premios Cálamo:. El guatemaltecoha sido Premio Sophos. Los galardonados de este año destacan tanto por su juventud como por su compromiso con la literatura como arte y medio de conocimiento. En esta edición, los galardones se han organizado con la colaboración de la Librería Sophos de Ciudad de Guatemala.El premio al Libro del año, elegido por votación de los lectores, es para La España vacía. Viaje a un país que nunca fue, obra de Sergio del Molino editada por Turner. “Hay dos Españas: una urbana y europea, y una interior y despoblada. La comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo, parecen países extranjeros el uno del otro. Y, sin embargo, la España urbana no se entiende sin la vacía”. Vibrante y adictivo ensayo, que se lee de manera apasionada. Indaga en nuestras raíces, ayuda a entendernos: no hay mejor halago.Sergio del Molino nació en Madrid (1979) y vive en Zaragoza. Lo descubrimos con Soldados en el jardín de la paz (2009), nos conmocionó con La hora violeta (Premios Ojo Crítico y Tigre Juan 2013) y también con Lo que a nadie importa (2014). No hay géneros, sólo escritura: gran libro, escritor y premio.El premio Otra Mirada se otorga a Hermano de hielo, obra de Alicia Kopf publicada por Alpha Decay. El hielo como metáfora, como aventura épica, como presente cotidiano. Escritura pulcra, cristalina, de rara belleza. Expediciones polares, relaciones familiares, autismo, arte, amistades, Islandia… pocas veces una primera novela nos ha conmovido tanto.Alicia Kopf es, nacida en Gerona en 1982. Licenciada en Bellas Artes y en Teoría de la Literatura. Escribe, dibuja, filma. Tan solo ha publicado dos libros, Modos de (no) entrar en casa (2011) y Hermano de hielo, escrito en catalán y traducido por ella misma al castellano. Ha recibido el Premio Ojo Crítico y el Premi Llibreter 2016.El premio Extraordinario se concede a la novela No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, obra de Patricio Pron editada por Literatura Random House. Pron utiliza un ficticio congreso de escritores fascistas celebrado en el norte de Italia el año 1945 para —como él mismo ha manifestado— reflexionar sobre las relaciones entre el arte, la política y la violencia, para contraponer la responsabilidad individual frente a la colectiva y para jugar, ya que considera que la novela también es un juego. Un libro excepcional.Patricio Pron nació en Rosario (Argentina) en 1975. Estudió en Göttingen (Alemania), reside en Madrid desde 2008. Su dilatada obra ha sido ampliamente traducida. Cada uno de sus libros es un salto al vacío, una espléndida aventura intelectual. Lo decimos: Pron es un escritor excepcional, de los que marcan época. Al tiempo.El premio Sophos, elegido por votación de los lectores de la Librería Sophos de Guatemala, se otorga a Hombres de papel, obra de Oswaldo Salazar publicada por Alfaguara. Dos biografías tejen la trama de esta gran novela: la de, Premio Nobel de Literatura 1967, y la de su hijo, el comandante guerrillero. Una obra que enriquece la gran tradición literaria centroamericana.Oswaldo Salazar nació en Guatemala en 1959. Atesora una larga carrera académica en Reino Unido, Estados Unidos y Guatemala. Es miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Como novelista recibió en 2003 el Premio Mario Monteforte Toledo por su obra Por el lado oscuro.La gala de entrega de Premios Cálamo se celebrará el viernes 24 de febrero de 2017 a las 21.30 horas en el Teatro Principal de Zaragoza y será presentada por la periodista y escritora(información y reservas en Librería Cálamo). Previamente los autores premiados realizarán una lectura pública de su obra a las 19 horas en el Teatro Principal de Zaragoza. Entrada libre hasta completar aforo.*Puedes encontrar laen la Plaza de San Francisco, 4 y 5 de Zaragoza o en su página web