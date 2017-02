20 aforismos de Carmen Canet

[Lee aquí la reseña de Malabarismos, de Carmen Canet.]

(profesora y crítica literaria, con publicaciones en distintas revistas como Zurgai, Alhucema, Cuadernos del Sur o Álabe) nos ofrece con Malabarismos su primera obra de creación: una entrega de aforismos, lo que no resulta extraño dado que, además de lectora experta en la tradición europea y española de este género cada vez más en boga, es una apasionada del escribir en breve y ha hecho del 'pensar a golpes' (como ella dice) una forma de vida. Así, nos confiesa: 'Lanzada al aire la idea, el aforista tropieza y recoge vidas sucesivas, incluida la propia"._____________________________En tiempos de crisis viene mejor pensar en breve.Se advertía que sus luces eran de bajo consumo.El aforismo es un trecho de un sendero perfumado: los que huelen las palabras, las transmiten con aroma.La amistad es una obra. El amor, un edificio en construcción y deconstrucción.Las relaciones comienzan siendo sólidas, luego se vuelven líquidas y después gaseosas. Como los estados de la materia.La sonrisa es una línea curva que hace más recto el camino.El desprecio, ese disfraz de la envidia.A veces, un plato caliente viene mejor al corazón que al estómago.La feminidad es un arma que se puede malinterpretar.Pero el que se equivoca, ya viene confundido.De los museos se sale exhausto. No se pueden ver varios seguidos. Sobran salas, faltan alas.El otoño es una mala estación para los melancólicos: hay personas que se deshojan.Las tardes de los domingos funden en un marrón chocolate negro amargo.Los mayores analgésicos: el ibuprotiempo, el paracetatiempo y el nolotiempo.La felicidad desvela. La infelicidad también.Se retrata el presente con futuro aunque haya pasado.La soledad es la última forma del amor.Cuando nos equivocamos tanto, aprendemos a equivocarnos mejor.Las fracturas de la sociedad están en las afueras de las ciudades.Los sentimientos conducen a las palabras. Las palabras no conducen.La vida es un borrador que no se puede pasar a limpio.es autora de Malabarismos (Valparaíso, 2016).