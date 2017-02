"Equinoccios", un poema de Jacobo Llano.





Equinoccios

Jacobo Llano

Por una grieta en la mitad del muroentran aquellos días en mis días de ahora.Imágenes que no acaban de fundirseporque no cierran ningún círculo, mezclandolos recuerdos con la imaginacióno quizá con los sueños;no, con los sueños no.¿Cambia lo que ha pasado, lo que a ti te ha pasadoel virar de mirada hacia aquello una y otra vez?No lo creo.¿En dónde nace, de qué tierra o de qué nubeabsorbe el agua y crece esa semillarobándonos la luz?Los días como figuras borrosasque se dibujan solamente tras el velo de lluviade un abril oscuro, las noches atravesadasde luz eléctrica en el centro de las horas,arrancadas de sus raíces por aquellos otoños irrealesy vehementes. Al cabo de los años, comencéa preguntarme dónde quedaba el corazón,dónde la conciencia, la voluntad, qué cicatriceste dejaba. Ahora que ya es tardelas comprendería y cuidaría mejor,créeme, un poco mejorde lo que tal vez supe hacer entonces.¿Qué había tras aquel silencio,tras esa intimidad infranqueable?¿Qué verdad revelarían tus labiossi hubiesen hablado? De las guerras más atrocesdicen que se regresa mudo: tu sangre,tus músculos y tus huesos bajo la pielinvisibles, con su dolor a solas.Siempre a tu alrededor, junto a ti,no alcanzábamos a darles consuelo.Una mirada tuya de pánico se me posa en los ojosy se abre un túnel en el que se pierden,como en un pozo, flores y hojas secas.Me encuentro de repente en el cauce de un ríoantiguo y caudaloso, de aguas secretas y templadas,braceando entre la orilla de tu sery la oscuridad de tu ser devorado.Y me viene hoy,nueve años después de tu muerte, cuando me pongotu chaqueta azul con las mangas ajustadasa tu talla. Raída y con manchas, la utilizoen el trabajo con orgullo indisimulado,aunque íntimo y hacia adentro. Entonces,un compañero de oficina me dice bromeandoque los puños de la camisa sobresalenpor debajo demasiado, como si estuvieracontinuamente intentando alcanzaralgoy no llegara.ganó el XVI Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma con el libro El silencio de los peces (Visor, 2016).