La librería La Libre de Barrio de Leganés (Madrid) recomienda algunos de sus títulos favoritos.______________________________En La Libre de Barrio siempre cuidamos con especial cariño a los niños, para nosotros, el fomento de la lectura en ellos es un pilar fundamental de nuestro proyecto. Por ello, nuestra sección de literatura infantil goza de títulos curiosos y originales, como Los mejores versos de Gloria Fuertes (Susaeta). Es una preciosa antología donde los poemas de la autora desbordan valores tales como el valor de la amistad y la alegría, o el amor y respeto a los animales. Como esperanza de una nueva generación más solidaria y empática. También acercamos a los niños autores que no por ser clásicos, son menos auténticos, de una forma divertida, aprenden a apreciar a escritores de siempre comoTambién de la editorial Susaeta, tenemos en nuestras estanterías Rubén Darío para los niños . Un libro que además de mostrar poética, tiene las magníficas ilustraciones deRecomendamos también a(Brasil, 1951-2015). Fue dramaturga, actriz y directora de teatro; fue también profesora en varias universidades, pero antes que nada, fue una militante revolucionaria, defensora de los derechos de la mujer. En la década de los setenta, durante la dictadura militar brasileña, trabajó para distintos órganos de prensa alternativos, luchando por la libertad. Por las persecuciones que sufrió, en el año 2012 fue amnistiada por el estado de Brasil. Abordó el estudio de la mujer y su opresión, siendo una muestra de ello la obra que os presentamos: Mujeres. Género y clase (Editorial Marxismo Vivo). Para divulgar su libro y para ayudar a organizar a las mujeres trabajadoras recorrió decenas de sindicatos y ocupaciones de tierra en varios países como Argentina o Ecuador, además de su Brasil natal.Otro libro original que os recomendamos desde la Libre es Héroes del blues, el jazz y el country (Nórdica) de. La edición contiene además un CD con música emblemática seleccionada por él mismo. Crumb es un conocidísimo ilustrador que tiene una gran pasión por la música, y esta obra es un particular homenaje a los innovadores de estos estilos musicales. En este libro encontraréis a músicos tan geniales comoDesde la Libre, también os sugerimos Decidme cómo es un árbol (Umbriel) de, que además viene con un maravilloso y lúcido prólogo de. Este libro, es una emotiva memoria de la prisión, el exilio y la lucha por la libertad y la democracia, en la voz de este gran humanista y poeta. Narra (resumir resulta un pobre verbo para calificar esta obra) los 23 años pasados en prisión, mostrando su lucha con la poesía, un escritor hecho entre muros. No es por nada quelo calificó de testigo de excepción en esta época de nuestra historia reciente. Os animamos a conocerlo, descubriendo sus versos y reflexiones entre página y página.*Puedes encontrar la libreríaen la calle Villaverde, 4, de Leganés (Madrid) y en su página web