La librería madrileña Tipos Infames recomienda cuatro de los títulos que más han sorprendido a su equipo en los últimos meses.

Teoría del ascensor

Sergio Chejfec

Jekyll & Jill

Zaragoza

2016



La uruguaya

Pedro Mairal

Libos del Asteroide

Barcelona

2016

Fat City

Leonard Gardner

Traducción de Rubén Martín Giráldez

Underwood

Madrid

2016

Años felices

Gonzalo Torné

Anagrama

Barcelona

2017

Prólogo para una guerra

Iván Repila

Seix Barral

Barcelona

2017

Tipos Infames

Dice: “Adicto a. Me atrae su narrativa en voz baja y el frío trato irónico quer le da a la literatura, a la que sin embargo ama. ¿Es narrador o ensayista? Ahí a veces dudo, como ahora mismo; titubeo bastante, nunca sé qué decir. Pero no importa, después de todo a él le atraen las indecisiones. Con todo, de algo creo estar seguro: en sus textos, poblados de fantasmas tenues y etéreos, acabo siempre de golpe comprendiendo que no pasa nada, pasa sólo que son excepcionales”.Es una novela inquietante y ferozmente entretenida. Con pulso magistral,sostiene la intriga en cada una de sus páginas y demuestra, de modo irrefutable, que es uno de los grandes de la literatura argentina contemporánea. En este relato, Lucas Pereyra viaja a Uruguay en barco por el día a buscar dólares. Son tiempos de restricciones cambiarias. Tiene ya arreglado un encuentro secreto en Montevideo, pero sus planes pueden fallar.Editada en Estados Unidos en 1969, Fat City supone la única obra publicada dela llevó a la pantalla grande tres años más tarde y en nuestro país se tradujo en dos ocasiones, en los años setenta y ochenta. La editorial Underwood recupera la novela , con una nueva revisión y traducción, a modo de ajuste de cuentas para remendar su práctica caída en el olvido. Y es que Fat City es uno de esos libros que inexplicablemente no se quedaron, a pesar de que los lectores que la disfrutaron la recuerdan como una de sus mejores lecturas, y de que reúne todos los atributos para convertirse en una obra de culto.En algún momento de la segunda mitad del siglo XX, Alfred Montsalvatges, un hombre joven con un profundo corte en la mano, llega a un hospital de Nueva York. Es extranjero, quiere ser escritor, y, a ojos de Jean Rosenbloom, la enfermera que lo atiende, quizá sea justo lo que estaba buscando: un príncipe de cuento. Alfred pronto se convertirá en el centro de un grupo de amigos que ven en él la solución mágica a lo que la vida se resiste a darles: un confidente, un colega, un amor...El prestigioso arquitecto Emil Zarco recibe el encargo más importante de su carrera, un ambicioso proyecto urbanístico con el que podrá exponer sus ideas sobre la esencia y el destino de los hombres: somos una larga estirpe que ha de perpetuarse buscando el progreso y la mejora de nuestras capacidades. En la misma ciudad, otro hombre viaja en sentido contrario, pretende la desaparición, la ruptura con una sociedad que no le corresponde. No habla. El Mudo no quiere compañía. Emil y el Mudo están heridos: uno por la pérdida de un hijo y el otro por la imposibilidad de tenerlo. La ciudad es testigo y escenario de su batalla, por una parte contra sus propios demonios y, por otra, por el amor de una mujer.*Puedes encontrar la libreríaen la calle San Joaquín, 3, de Madrid, y en su página web