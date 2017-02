Azuqueca de Henares

biblioteca@azuqueca.net

Los clubes de lectura forman un tejido muy importante en la vida cultural. Les dejamos esta sala para que comenten sus lecturas y nos ayuden a componer nuestra biblioteca. Si formas parte de un club de lectura, puedes escribirnos apara contarnos vuestra historia y hacernos llegar vuestras recomendaciones._________________________Siempre resulta interesante leer alguna novela negra o policiaca en los clubes de lectura; más aún si da pie a debatir sobre varios temas interesantes, como es el caso de El silencio de la ciudad blanca, de, una novela que estamos leyendo en los clubes de lectura de la biblioteca pública Almudena Grandes de Azuqueca de Henares (Guadalajara) este curso y que nos está gustando mucho. Tanto, que estamos planteando un posible viaje a Vitoria, para descubrir y disfrutar con nuestros propios ojos algunos de los rincones retratados (casi podríamos decir fotografiados, dado la riqueza de detalles y la maravillosa ambientación de la novela) por la autora en la obra.Sáenz de Urturi plantea una novela negra que empieza casi por el final: lo primero que sabemos del Kraken (apodo de Unai López de Ayala, investigador del caso en el que se centrará la obra) en el prólogo es que le acaban de dar un tiro. A partir de ese gancho tan lleno de preguntas e incógnitas (y que hace imposible que no te enganches a la trama), se nos cuenta la historia ya ordenada cronológicamente, de manera que el lector va descubriendo la serie de avatares que nos llevan a ese desenlace esbozado en el comienzo de la novela. Una serie de avatares muy interesantes y que han dado para que en los clubes de lectura hablemos de muchas cuestiones, como el vínculo incomparable que se establece entre los gemelos, la maldad de ciertas mentes, la crueldad sin límites de algunos, la culpabilidad, el honor, la ética profesional, la venganza y el perdón.Pero a la trama policíaca en sí hay que sumar otras dos subtramas no menos interesantes: por un lado, la que protagonizan el doctor Álvaro Urbina, Blanca Díaz de Atoñana y el marido de esta, Javier Ortiz de Zárate, en los años setenta; y, por otro lado, la que nos va dando cuenta de la vida privada de los investigadores del caso. La primera subtrama (que vuelve a romper el discurrir cronológico de la investigación policial, lo que hace añade un nuevo componente de intriga al misterio central) ha dado mucho de qué hablar en las reuniones del club y nos ha permitido reflexionar sobre el amor, la violencia de género, los matrimonios infelices, la infidelidad, la venganza, las salidas desesperadas, el placer de lo prohibido o el respeto a los compromisos adquiridos.La segunda subtrama nos permite ahondar en las personalidades de los investigadores implicados en el caso, lo que suma humanidad a la trama meramente policíaca. ¡Y menuda humanidad! Los pasados (y, hasta cierto punto, los presentes) de estos investigadores también dan para hablar en las sesiones largo y tendido, pues todos tienen un gran trauma que les ha moldeado el carácter hasta ser lo que son o del que aún no han sabido hallar la salida. Además, esta subtrama nos permite conocer al abuelo de Unai, un personaje entrañable donde los haya, profundamente humano y del que se pueden sacar unas cuantas lecciones pedagógicas y de vida.Además de la intriga en sí, el ritmo que la autora da a la novela, su resolución y el desarrollo de ese camino que nos conduce a la verdad, nos ha encantado la ambientación de la obra. Quienes sí han visitado Vitoria han vuelto a reencontrarse con algunos de sus rincones, retratados con fidelidad y detallismo; y quienes no la han visitado nunca casi sienten que lo han hecho, acompañadas por la precisa y certera pluma de Eva García Sáenz de Urturi.En definitiva, El silencio de la ciudad blanca es una novela que mezcla historia y tradiciones, magníficas descripciones de Vitoria, intriga y misterio, asesinatos y un montón de temas interesantes sobre los que reflexionar; una novela que no ha decepcionado a nadie y que, por lo tanto, recomendamos sin dudar.*Puedes contactar con los clubes de lectura de la biblioteca municipal de(Guadalajara) en la propia biblioteca, en la avenida de Francisco Vives, 3, o a través de su correo electrónico ().