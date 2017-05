El sendero de los mundos

Toni Gallego

Ilustraciones de Yaiza Rodríguez

Autoeditado

2016

Los clubes de lectura forman un tejido muy importante en la vida cultural. Les dejamos esta sala para que comenten sus lecturas y nos ayuden a componer nuestra biblioteca. Si formas parte de un club de lectura, puedes escribirnos apara contarnos vuestra historia y hacernos llegar vuestras recomendaciones.___________________________________El club de lectura Mardeleva de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se fundó hace seis años por un grupo de alumnos del Centro de Educación de Adultos de esta localidad gaditana. Coordinado por la profesora, actualmente está formado por 15 mujeres. Nos presentan su última lectura.Huyendo, bajo un lluvioso cielo nocturno que truena con furia, el pequeño Aaron es perseguido por un desconocido, y arrastrado a un mundo donde todo lo imaginable es posible. De allí regresa con una piedra negra, un extraño símbolo en el pecho y la promesa de que volverán a por él. Años después, poco antes del prometido encuentro, sus allegados comienzan a verse afectados por la realidad que un día él vio. Y no serán los únicos. Extraños seres capaces de mimetizar la conducta humana comienzan a cruzar la línea entre los dos mundos, y no parecen tener buenas intenciones. Comprendiendo que su única opción es descubrir la verdad, Aaron deberá volver a cruzar la línea y dejar atrás su humanidad.Este es el primer libro de lo que será una trilogía. Es una novela río, es decir, que la historia tiene varias tramas independientes, con varios protagonistas que se van entrecruzando dentro de una historia principal. El libro contiene cinco ilustraciones realizadas por la misma diseñadora que hizo la portada,En este libro de acción y fantasía podemos observar una trama compleja, pero bien diseñada, con personajes variopintos de la categoría manga-shone con grandes dosis de acción, que no dejan de sorprendente en cada momento, porque van contando la historia desde su punto de vista. Su autor, el sanluqueño, nos invita a adentrarnos en el mundo de Aaron, que solo busca encontrar la razón de lo sucedido aunque le cueste su vida en el mundo real. Con él, comprobamos desde el otro lado del cristal cómo todos los que lo rodean se verán afectados por sus vivencias. Es una lectura dirigida a jóvenes, pero que también es buena para adultos, que sorprende por la fantasía de cada capítulo que te invita a continuar hasta devorar el libro.