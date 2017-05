Teresa Aranguren

es un autor más que recomendable, imprescindible para todo aquel que quiera obtener información rigurosa y honesta sobre el tema de Palestina y especialmente sobre los orígenes del llamado conflicto palestino- israelí, aunque el término “conflicto” resulte un tanto engañoso al sugerir cierta simetría entre dos partes enfrentadas. Nada de lo que ocurrió y ocurre en Palestina puede entenderse en términos simétricos de la versión de unos y la versión de otros. La realidad no es cuestión de versiones porque hay versiones que se construyen para ocultarla, negarla, hacerla invisible. En torno a Palestina se tejió una red de silencios, medias verdades y mentiras redondas que es preciso deshacer para poder ver los hechos, los datos, los documentos, los testimonios, que cuentan una historia muy distinta de la historia oficial de Israel y de la versión imperante en Occidente que es la versión israelí. Desmontar esa red y recuperar, rescatar, desvelar la historia real de Palestina es uno de los primeros objetivos de la obra del historiador israelí Ilan Pappé, algunos de cuyos libros, Historia de la Palestina Moderna o La limpieza étnica en Palestina son referentes obligados para todo estudioso del tema.La editorial Akal acaba de publicar, traducido al español por, una de las más recientes obras de Pappé, Los palestinos olvidados , título cargado de sentido ya que se refiere a los palestinos con ciudadanía israelí, o dicho de otro modo aquellos que quedaron dentro de Israel, o dicho de otro modo aquellos que no fueron expulsados de sus tierras y hogares en las operaciones de limpieza étnica llevadas a cabo por milicias del movimiento sionista y por el ejército israelí en los meses previos y posteriores a la creación del Estado de Israel. Del millón de palestinos que vivía en el territorio de lo que iba a ser Israel quedaron 160.000. “La suya es una historia increíble, la historia de una comunidad que ha conseguido surcar a duras penas las aguas del colonialismo, del chovinismo nacionalista, del fanatismo religioso y de la indiferencia internacional. Es la crónica de un grupo al que no pertenezco pero con el que he vivido la mayor parte de mi vida adulta”, dice en la introducción a su libro Ilan Pappé quien nació en Haifa, una de las pocas ciudades en las que quedó, aunque diezmada —de 80.000 habitantes quedaron apenas 5.000—, una presencia palestina.Durante 19 años los palestinos de Israel estuvieron sometidos a régimen militar, toques de queda, zonas cerradas, confiscaciones forzosas, deportaciones, castigos colectivos… un régimen de discriminación y apartheid muy similar a lo que vivirían después, a partir de la guerra de 1967 y la ocupación israelí del resto de Palestina, los habitantes de Cisjordania y Gaza. De esa comunidad palestina, traumatizada, humillada, desposeída, olvidada, habla este libro, de su sufrimiento y de su lucha por sobrevivir como extraños en su propia tierra, en un Estado que los considera “el enemigo interno” y en el que cada cierto tiempo surgen voces como la del actual ministro de exteriores,, que proclaman la conveniencia de expulsar a todos los árabes de Israel.Ilan Pappé es israelí y judío, y es, a diferencia de sus vecinos árabes, ciudadano con todos los derechos en Israel, pero hace tiempo que tomó partido en defensa de los derechos palestinos y sobre todo en la denuncia radical de la ideología sionista. Y ha pagado un precio por ello: fue expulsado de su cátedra en la Universidad de Haifa y ahora es profesor de Historia en la Universidad de Exeter, Reino Unido. Ya no vive en Israel.es escritora y periodista. Su último libro es Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948 (Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, 2015).