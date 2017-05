Clavícula

Marta Sanz

Anagrama

Barcelona

2017

librería Cálamo

Vuelve el ensayo. Bueno, nunca se ha ido, pero cierto es que la tendencia escapista de la humanidad nos lleva a menudo hacia lo fácil e intrascendente. Claro que tenemos derecho al ocio, pero convendrás conmigo que muchas veces perdemos el tiempo de manera miserable viendo en la tele series absurdas, películas rancias tipo Torrente o leyendo algunas pseudonovelas que no merecerían haber sido jamás impresas.No me voy a poner divino, que yo mismo soy un indolente casi profesional con una fuerte tendencia a la vagancia y al disfrute de conocimientos absurdos e inútiles amén de espectáculos detestables tipo encuentros futbolísticos de tercer o cuarto nivel.El ensayo ha vuelto. Qué gusto leer textos con sentido, de esos que te aportan algo,que te ayudan a entender el mundo en el que vives y también, por qué no, a olvidarte un poco de él al menos un ratito.Se escribe y se edita ensayo. Mucho, o más que antes. Se han diversificado las edades, el género y los orígenes tanto de los ensayistas como de sus lectores. Incluso se compra y se lee, de nuevo, ensayo escrito en el estado español. ¿A qué se debe esta efervescencia? Para algunos es una moda formal, que tiene que ver con la rivalidad entre géneros literarios. Pero quizá se trata de algo más. ¿Nos preocupa la realidad? ¿Bajo cuáles de sus aspectos? ¿Se está dado un nuevo combate del pensamiento? ¿El ensayo como denuncia o confirmación de lo existente? En los años cincuenta se hizo famoso un artículo de titulado "El ensayo como forma". ¿En qué medida es el ensayo, hoy, algo más?Y además... recomendamos una novela.Recomendar cualquier libro de es apostar sobre seguro. Su literatura es, además de divertida e inteligente, totalmente adictiva. En habla del dolor propio y ajeno, de la hipocondría, de los médicos y los pacientes, de la salud y la enfermedad.