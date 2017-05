PSOE: gobernando el vacío

Ramiro Feijoo es profesor de Historia Cultural y director de la Washington University in St. Louis en España y autor de varios ensayos históricos.

Probablemente a estas alturas todos ustedes tengan una visión de lo que ocurre en el PSOE, pero déjenme aportarles otra perspectiva, o mejor, describirles una imagen, para intentar matizar esa visión. En realidad, la imagen no es mía, pertenece al libro de Peter Mair Gobernando el vacío, a mi juicio, uno de las obras que más nos ayuda aSu tesis es la siguiente: los partidos y sus votantes están sufriendo unque les está separando mutuamente hasta producir unaentre ellos, un vacío o, por qué no llamarle, un abismo.El proceso arranca de. El abandono de Bretton Woods, con el debilitamiento de la economía productiva y el; el crecientede los grandes actores económicos resultante de este proceso; elcon la llegada de un nuevo consenso en el cual el anterior debate mercado versus planificación prácticamente desaparece en favor del dominio ideológico y político del primero; la, los cuales, al responder a este consenso, se comportan a la postre de manera muy parecida; el proceso dey la subsecuente crisis del margen de maniobra nacional; la importancia abrumadora de, como la UE, carentes del suficiente control democrático ypor las políticas llevadas a cabo, son todos factores que coadyuvan para que los dirigentes políticos, objetivamente, cada vez actúen más al margen de sus representadoso al menos para que, subjetivamente, sean percibidos como alejados de los intereses de aquellos que los auparon al lugar que ocupan.Por el otro lado, los votantes y la sociedad en su conjunto también se están separando de los partidos. Los datos son ubicuos en toda Europa, marcando una clara tendencia en todas sus variables. La participación en las elecciones, por ejemplo, aunque débil y fluctuante. La afiliación es probablemente el elemento más llamativo, conen todo el continente y en todos los partidos. La relativa indiferencia ha conllevado volatilidad del voto y una sintomáticatradicionales. La menor identificación partidista ocasiona además un creciente voto dividido en diferentes tipos de elecciones. El votante en los últimos treinta años es cada vez menos fiel, más volátil, más cortoplacista y, probablemente,Y es que tanto el partido como las sociedades han cambiado. Así comoy parece responder más a intereses de círculos cerrados de funcionarios, tecnócratas o poderes fácticos, la sociedad está menos estructurada en sindicatos o iglesias, algunas de las antiguas instituciones que articulaban los partidos. Así que el partido ya no agrega intereses y estructura deseos de clase o sectores sociales, sino que, perdiendo la identidad que antaño le definía. Por si fuera poco, el trabajo de base, en la calle,en relación a la influencia que pueda tener el diseño de campañas en los medios de comunicación o en las redes sociales. Los partidos, abandonando sus antiguos pilares sociales (y siendo abandonados por estos).El autor, concluye, en términos técnicos, que, representativo (¿recuerdan el "no nos representan"?) para encontrar su legitimidad en su carácter procedimental o constitucional, tecnocrático, en una especie de (en teoría)Esta explicación de la deriva de los partidos en las últimas décadas nos sirve para explicar, en primer lugar, el, es decir, la creencia cada vez más extendida de que los partidos no responden a los deseos de sus votantes (el pueblo) sino que poseen una agenda propia que revela otros intereses. Pero también explica la, por la sencilla razón de que, mientras que las políticas dominantes hoy en día se acercan más a las doctrinas liberales, en cambio difieren en gran manera de la tradicional propuesta socialdemócrata. La consecuencia es la acusada pérdida de apoyo popular de los partidos socialistas y, en último término, su pasokización, fenómeno quey todo indica que puede ocurrir en otros países del continente.Peter Mair no entra en un último aspecto de este proceso, que no es otro que el. A esto estamos asistiendo ni más ni menos en el PSOE. Y dejo esta primera parte del artículo, más sociológica, para ponerme más literario.Porque lo que estamos presenciando estos días es una, que en realidad arranca por lo menos desde las primarias que ganó Borrell, en la que las bases del PSOE se rebelan contra este proceso y contra todas sus implicaciones tanto políticas como ideológicas. Es una revuelta en toda regla, con la, de vencer este abismo, este foso que protege el castillo de unos dirigentes que se han ido separando progresivamente de ellos, acercándose a otras posiciones y a otros intereses, perdiendo el nexo que les unía antaño a sus representados.Cuentan que los militantes que habían abandonado el barco del PSOE desencantados. Cuentan que los mítines de Pedro Sánchez son un hervidero de ira y de rabia. Cuentan que los militantes entonan La Internacional con el puño más cerrado que nunca, como dispuestos a golpear o a reafirmarse en una identidad traicionada,que permitió gobernar a uno de los presidentes de gobierno más indignos de nuestra democracia. Están dispuestos a franquear de una vez por todas ese vacío que les separa de sus líderes, a volar sobre el abismo, a tomar, superado el foso, el castillo.Es la crónica de un desgarro social, que no es sólo socialista. Es una batalla más, que ahora se juega en clave de elecciones primarias en España y en el PSOE, pero que de hecho se está jugando cada mes en cada una de las elecciones europeas que estamos viviendo: la batalla entre los ciudadanos que, los cuales, según Peter Mair, cada vez ejercen menos como tales.