El director del 'The Washington Post', Marty Baron, en la Universidad de Navarra.

El director del The Washington Post, Martin Baron, ha afirmado que el periodismo se ha visto reforzado durante y después de las últimas elecciones de EEUU . "Gran parte del pueblo de Estados Unidos ha empezado a pensaren una democracia, ahora aún más importante que antes", ha indicado.Baron ha impartido una clase magistral este jueves en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ante más de 400 alumnos y profesores. En su conferencia ha hablado sobreSegún ha dicho, "nuestra misión es". "No estamos aliados con ningún partido ni con ningún político, sino con la verdad. En Estados Unidos y el resto del mundo estamos acostumbrados a investigar, verificar los hechos y publicarlos", ha aseverado.En su intervención, el director del The Washington Post ha señalado, por otro lado, que "los lectores creen que, sino que ésta llegará a ellos a través de Google y las redes sociales". "Como periodistas, tenemos que entenderles y cambiar la forma de contar historias", ha expuesto.Baron ha señalado que "hay unay de mejorar el negocio". De acuerdo con este experto en los legacy media —o cabeceras periodísticas tradicionales—, Internet se trata de un nuevo medio al igual que lo fueron en su momento la radio y la televisión."No es solamente una manera de difundir los contenidos. Hay una n: más suelta, conversacional y flexible", ha señalado, comparando esa clase de narrativas a la charla que se mantiene con un amigo o un familiar.Así ha animado a los periodistas acomo el vídeo, el audio o las redes sociales. En su opinión, es importante que los medios las empleen para difundir sus contenidos porque gran parte de los lectores reciben información a través de ellas."Vivimos en un mundo móvil, todos disponemos de un smartphone", ha señalado, para insistir en la obligación que tienen los periodistas de escuchar a la gente. Para ello, ha continuado, lasa la hora de conocer tanto las preocupaciones como las aspiraciones de las personas. "Tenemos que aprender a escuchar más y mejor", ha sostenido Baron.