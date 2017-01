El presidente de la SER se convierte en consejero ejecutivo de la constructora Sacyr

El Consejo de Administración de Sacyr ha acordado modificar el número de miembros de su Comisión Ejecutiva, fijándolo en cinco. En este proceso, la constructora ha designado consejero independiente con la categoría de vocal a, presidente no ejecutivo de Prisa Radio y Cadena SER Continúa como presidente de la Comisión Ejecutivay acompañan a Delkader como vocales, José Manuel Loureda Mantiñán (en representación de Prilou S.L.) y Juan María Aguirre Gonzalo.La Comisión Nacional de Valores (CNMV) fue informada de los cambios este jueves tras la reunión del Consejo de Administración.Sacyr no es una casa nueva para Delkader. Su primer nombramiento en la constructora data de junio de 2013 El presidente de la cadena SER se sentará en la Comisión Ejecutiva con un condenado por fraude fiscal. El pasado septiembre,y su hijo, propietarios del grupo Damm, fueron condenados por este delito, pero no entraron en prisión. Los Carceller, junto a otros dos colaboradores, llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción mediante el que asumen una multa de 92 millones de euros para eludir la cárcel. El padre se enfrentaba a una petición de 48 años cárcel y el hijo de 14 años de prisión por 16 delitos contra lay dos de