El Consejo de Informativos de TVE denuncia nuevas “purgas ideológicas” en la redacción

Contra la independencia profesional

Tratamiento “sesgado y xenófobo”

Elha hecho público un comunicado en el queal apartar de sus puestos a cuatro nuevas profesionales en la última semana que se suman al que era especialista de Empleo del área de Economía, al adjunto más veterano de esa misma sección, una de las adjuntas del Telediario matinal o un informador del área de Nacional que fue trasladado contra su voluntad a Los Desayunos. Para los representantes de la redacciónpor el mero hecho de no ceder a presiones para “contravenir los principios deontológicos y el buen hacer periodístico”.El consejo denuncia que la dirección de los servicios informativos aparta a profesionales cualificados sin motivo. Ese es el caso, aseguran, del traslado contra su voluntad de la periodista que durante más de cuatro años ha cubierto la información bursátil para los telediarios y el Canal 24 Horas. La dirección de informativos la ha trasladadoa Radio Nacional. TVE pierde así a una de sus mayores especialistas en información bursátil, una profesional de reconocido prestigio y trayectoria en el campo de la información económica.El órgano de representación de los periodistas de califica la decisión de “injustificable desde un punto de vista estrictamente profesional” y subraya que “ahonda en lade Torrespaña”. También supone, añaden, una “pérdida de talento” el hecho de que en la última semana otras tres profesionales del Canal 24 Horas hayan dejado de ejercer su labor como adjuntas a la edición. “Se trata de veteranas periodistas con una amplia trayectoria profesional en la televisión pública a las que la dirección de Informativos ha destinado a tareas que son dignas y de servicio público, pero en las queprofesional”, explican en su comunicado.El escrito se refiere también a otros precedentes similares y a la razón que, en opinión del consejo, se oculta tras los sucesivos ceses y traslados: “Su objetivo no es otro quede la información diaria”. Una situación que, subrayan, “se está acelerando durante esta etapa caracterizada por la ausencia de control parlamentario de la CRTVE, pero no es nueva”.Durante el mandato de José Antonio Álvarez Gundín “fueron purgados” otros profesionales como el que era especialista de Empleo del área de Economía, al adjunto más veterano de esa misma sección, una de las adjuntas del Telediario Matinal o un informador del área de Nacional que fue trasladado contra su voluntad a Los Desayunos. En todos esos casos, al igual que en los denunciados este jueves, “no había motivos profesionales para el traslado sino que se trataba depor el mero hecho de no ceder a presiones para contravenir los principios deontológicos y/o el buen hacer periodístico”.Conviene recordar que los representantes de la redacción han criticado en anteriores escritos loscomo Víctor Arribas o Álvaro Zancajo, para cubrir puestos de relevancia en los informativos. Precisamente al área de la que es director Zancajo pertenecen tres de las profesionales ahora apartadas.El consejo también se refirió recientemente, y en un comunicado interno, a la decisión de “abrir un proceso deontológico sobre la información relativaemitida en el Telediario primera edición del sábado 28 de enero”, en el que se daba voz, con motivo de las celebraciones del Año Nuevo Chino en el distrito madrileño de Usera, a testimonios sobre inseguridad ciudadana vinculadas al elevado número de residentes de esa nacionalidad.En el texto, aparecido en el sistema informático interno de producción de informativos, se decía que “el hecho de que una organización como SOS Racismo califique el tratamiento informativo comoy haya pedido la ‘rectificación pública de la noticia y la emisión de un reportaje de similar duración en el Telediario’ debería hacernos reflexionar a todos y en especial a los responsables editoriales de los telediarios, que ya deberían haber reaccionado públicamente”.Tras referirse a las normas sobre este asunto contenidas en el Estatuto de Informativos y en el Manual de Estilo de RTVE, el Consejo “pide a todos los profesionalespara no caer en la simplicidad, el estereotipo y los prejuicios a la hora de abordar informaciones relativas a la inmigración y las comunidades de emigrantes en nuestro país”.