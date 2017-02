Penuria de medios y reproches de la dirección

Elarremete en su último informe contra el tratamiento dado a las informaciones sobre el Yak-42 en la emisora pública, que califica de. El órgano de representación de los periodistas relata cómo la noticia, adelantada el pasado 3 de enero por El País,, y solo apareció en los informativos después de las dos y media de la tarde. Y aún entonces con el único testimonio sonoro del portavoz del PP yde las víctimas, que ya habían sido recogidas por el resto de medios. En el escrito del CdI se denuncian otros casos de malas prácticas, como una entrevista de media hora al portavoz parlamentario, Rafael Hernando en la que se le hacen catorce preguntas, sin que ninguna se refiera a la declaración de Luis Bárcenas en el juicio que comenzó esa misma mañana en la Audiencia Nacional, o la, o lasrecibidas por parte de la dirección.En el caso del dictamen del consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, se detalla que "cuando se rompe el silencio a las 14:35, con una nota leída por el jefe del Área España que arranca con la petición de los familiares de las víctimas para ser recibidos por la ministra de Defensa, no se acompaña de un solo testimonio de ellas. Pero sí del portavoz del PP. Sobre el dictamen la única frase que se recoge es: 'Dice que el ministerio, dirigido entonces por Federico Trillo, fue advertido de los riesgos que suponía ese vuelo". El CdI de RNE encuentra injustificable que la radio públicadel Consejo de Estado, cuando se estaban difundiendo desde distintos medios párrafos literales del informe que le daban. El órgano de representación concluye que "el tratamiento errático y parcial de la noticia del Yak-42 coincide con otros casos a lo largo de esta legislatura que afectan negativamente la imagen del Gobierno. Vuelve un mismo patrón que tiene un ciclo similar al de ocasiones anteriores y que incluye la omisión inicial de la noticia; la emisión de reacciones del gobierno y del PP a hechos de los que previamente no se ha informado; y reacciones incompletas de los protagonistas de la noticia. En este caso, de una manera clamorosa, de los familiares de las víctimas".En el escrito hay una referencia a la jornada en que se conoció la, y cómo Radio Nacional conectó con el Congreso en el momento en que su presidenta, Ana Pastor, anunciaba el minuto de silencio . El conductor del programa hizo el silencio y lo mantuvo durante algo más de un minuto. "–se afirma– de que ninguna emisora de radio, de forma unilateral, haya mantenido su señal en silencio durante un minuto, algo que atenta contra su fundamento mismo. Actuar así, fuerza a la emisora pública asobre el que pesaban graves cargos, lo que equivale a embarcar a RNE en un combate político que no nos corresponde", señala el acta.También ha merecido reproches la entrevista realizada el pasado 16 de enero en el informativo 24 Horas al portavoz del Grupo Popular en el Congreso,, en la que durante media hora se le hacen catorce preguntas,en el juicio que comenzó esa misma mañana en la Audiencia Nacional. "Resulta inconcebible que en media hora de entrevista a un cargo de tal importancia dentro del PP no se le pregunte, ni una sola vez, por uno de los grandes temas que afectan al partido y que, encima, ha tenido un capítulo importante esa misma mañana. Actuar de esta forma contribuye aque, lejos de denunciar e incomodar con los asuntos políticos reprochables, le pone las cosas fáciles al partido que está en el poder".El CdI se refiere en su escrito a la penuria de los informativos durante los fines de semana en los Centros Territoriales: "; en la inmensa mayoría de los casos, un especialista de sonido y un redactor deben hacer frente a toda la información que se produce sábados y domingos tanto en Comunidades uniprovinciales, como en las multiprovinciales. Eso quiere decir que no sólo deben afrontar las noticias de la cabecera territorial, sino de lo que ocurra en las diferentes provincias. Esta situación les impide salir a cubrir las noticias a partir de cierta hora, lo que les obliga aque surten los gabinetes de prensa o esperar a ser atendidos por teléfono".Hay también un apartado sobre el informe anual del 2016, en el que el CdI lamenta que "RNE sigaque tendrían que caracterizar a la emisora pública. Si bien es cierto que se han logrado algunas mejoras con respecto a la anterior dirección, son muchos y muy graves los errores en los que se sigue ahondando y que contribuyen a que RNE consolide su irrelevancia. Además del sesgo político que se deja notar en muchos aspectos de la antena y de fuera de ella, hay tres temas que han sido recurrentes en nuestras actas y comunicados: las terribles consecuencias que está teniendo para la radio el mal llamado, la falta de equilibrio y calidad en las tertulias, y la profundización en la pérdida de la esencia “todo noticias” de Radio 5".Por último, los representantes de los informadores de la radio pública han puesto a disposición del Consejo de Administración la correspondencia mantenida con la dirección de Informativos, lamentando descalificaciones recibidas con frase como: “Qué desfachatez. Claro que, teniendo en cuenta la altura profesional y personal de sus vocales, esas expresiones dejan manifiestamente probado el interés del CdI por”, o "para dar una lección hay que haberse ganado una mínima autoridad y no parece el caso..." Para los representantes de los periodistas, su opinión sobre el papel que ha jugado y debe seguir jugando el CdI de RNE queda reflejado en una sola frase de una de las cartas: “Lo que el CdI considera o no imprescindible”.