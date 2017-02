El Consejo Audiovisual andaluz pide al periodismo deportivo pluralismo e igualdad en la información

La "invisibilidad informativa" del deporte femenino

La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha pedido este lunes una reflexión a los periodistas deportivos para que asuman los. Fernández ha hecho este llamamiento durante su intervención en las VIII Jornadas de Radio, dedicadas a la información deportiva, organizadas por la Cadena Ser en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y en la que ha pronunciado una ponencia sobre la"¿Está respondiendo el periodismo deportivo contemporáneo a su deber constitucional de ofrecer una información plural, imparcial y que satisfaga los intereses generales de la población? Con los datos que he repasado aquí, se puede decir que, pues está sobrevalorando una práctica concreta sobre otras", ha dicho la presidenta del Consejo en referencia a los resultados de los informes del CAA que analizan esta cuestión.En su intervención, según un comunicado recogido por Europa Press, Fernández ha recordado que desde 2009 que el CAA analiza los tiempos de voz en los informativos de las televisiones andaluzas, se ha pasado del 1,9 % de deportistas mujeres entrevistadas, al 4,5 % en 2015. De seguir a este ritmo, serían necesarios, ha recalcado la presidenta del Consejo.En las televisiones de cobertura nacional -TVE, Antena3, Telecinco, Cuatro TV y La Sexta-: el 98 % de las noticias en el periodo analizado durante 2016 abordaron deporte masculino, mientras que las competiciones femeninas solo representaron el 1,5 % de las informaciones.Estas cifras confirman, ha dicho Fernández, que. "Si una persona se formara una idea de la realidad exclusivamente a través de la televisión, la radio y la prensa escrita, pensaría que el deporte es cosa de hombres".La presidenta del CAA también ha criticado laque se produce en este género periodístico y, a modo de ejemplo, ha citado la cobertura de las competiciones femeninas en las últimas Olimpiadas de Río, en las que se destacaba el. Otras noticias en las que se ensalzaba el mérito del entrenador de la atleta o la publicación de lista de "buenorras internacionales en las Olimpiadas de Río".Emelina Fernández ha apelado al auditorio, integrado por profesionales del periodismo deportivo y estudiantes de Periodismo, para. Ha recordado que las niñas y las mujeres "carecen de referentes a imitar en el mundo del deporte".También ha recordado las "dificultades" que sufren las deportistas de élite que pretenden vivir profesionalmente del deporte a diferencia de sus compañeros varones con iguales méritos. Así, ha descrito lo que ha calificado como "": invisibilidad mediática, conduce a falta de patrocinadores, lo que conduce a ausencia de medios para poder competir.Además de la "desigualdad" en la información deportiva, la presidenta del CAA ha puesto el acento también en la. El fútbol acapara en Andalucía el 70 % de las noticias deportivas en televisión. El. Esta sobre representación mediática, ha recalcado Fernández, tampoco obedece a la realidad. "En Andalucía, el fútbol representa el 27% de las licencias federativas, y, sin embargo, acapara el 67% de las noticias deportivas", precisa.La presidenta del Consejo ha terminado su intervención destacando algunos síntomas que invitan al. Así, ha citado la apuesta de grandes empresas a la hora de patrocinar las ligas profesionales de fútbol y baloncesto femenino.Tambiéndifundidas en los últimos Juegos Olímpicos, como la final de badminton que ganó la onubense Carolina Marín, que fue la segunda competición olímpica más seguida en España, con el 22,7 % del share, mientras que la final del equipo nacional de baloncesto femenino contra Estados Unidos obtuvo casi un 18 %. "Lo que no se ve, no existe. Me niego a aceptar que. La alta competición femenina es tan atractiva como la masculina", ha aseverado Fernández, que ha pedido a los periodistas que "no olviden su papel fundamental en la construcción de la sociedad más justa, igualitaria y plural".