El Supremo prohíbe a los medios publicar fotos de perfiles de Facebook sin el consentimiento de su titular

No se vulnera el derecho a la intimidad

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia queya que, de lo contrario, supone una intromisión ilegítima en su derecho.El Pleno de la Sala de lo Civil ha condenado a La Opinión de Zamora y del que publicó en portada en su edición de papel una fotografía obtenida en dicha red social. Además condena al medio ay a retirarla de sus archivos."La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero", señala la sentencia de la que es ponente el magistrado Rafael Sarazá.La resolución precisa que aunque no se requiere que el consentimiento sea formal (por ejemplo dado por escrito),, como el que se deduce de actos o conductas que no sean ambiguas ni dudosas.También establece que es lícito que cualquier persona pueda acceder a la fotografía de una cuenta de red social porquee incluso que el titular no pueda poner reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía.Pero. Este ámbito protege al usuario e impide a terceros a publicar su imagen sin consentimiento expreso del mismo.El alto tribunal sin embargo estima parcialmente el recurso del periódico contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que le condenó, además de por intromisión en el derecho a la propia imagen, por intromisión en el derecho a la intimidad porque el reportaje, publicado el 8 de julio de 2013, contenía datos que permitían identificar al demandante.En concreto, según dicha información , el hombre fue herido por su hermano con un arma de fuego y luego, este último se suicidó. Además, las iniciales de sus apellidos, el apodo del fallecido,y datos concretos de sus padres.Por ello le rebaja la indemnización de 30.000 euros interpuesta por el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao y la Audiencia de Vizcaya a 15.0000 al considerar que, quey que respetó "los cánones tradicionales de la crónica de sucesos" al dar una información veraz."La intromisión en la intimidad personal y familiar del demandante que supone la información del artículo periodístico no puede considerarse grave. En un ámbito geográfico reducido, como Zamora la información que se contiene en el artículo periodísticoocurrido en una vivienda de la ciudad y en el seno de una familia conocida, podían tener sus convecinos", reza la sentencia.