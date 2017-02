Sí rotundo de los trabajadores de Informativos de RTVE a la lucha por la independencia profesional

Apoyo de la Asociación de la Prensa

Los trabajadores de Informativos de TVE y RNE han otorgado de malas prácticas llevada a cabo por los Consejos de Informativos durante los dos últimos años. En las elecciones de este viernes, periodistas tan significados como(hasta ahora presidente y vicepresidente en TVE) han obtenido(556 y 517, muy por encima del tercero en apoyos, con 321) y han revalidado mandato los otro cinco miembros que optaban a la reelección (en Cataluña).Entre las nuevas incorporaciones se encuentran(que sufrió el traslado forzoso desde Nacional a Los Desayunos),(ha sido corresponsal, presentador y hoy está en el área de internacional),(fue directora del Canal 24 Horas y protagonista a su pesar del caso que privó a RTVE de la presidencia en el comité de informativos de la UER por decisión de esta dirección),(fue responsable de Nacional en el equipo de), e(reportero gráfico muy apreciado profesionalmente. También han sido refrendados los vocales que repetían en RNE, aunque en este caso tan solo han optado a renovar mandato tres de los antiguos miembros. La participación ha sido muy cercana, aunque ligeramente menor, a la de la pasada convocatoria.Para Alejandro Caballero estos resultados "por este organismo. No sólo han sido reelegidos los siete miembros que se presentaban, sino que lo han hecho con más votos que en 2015. Lo sentimos y percibimos sobre todo como un acicate para seguir trabajando en defensa de la independencia, el pluralismo y un ejercicio fundamentalmente decente del periodismo entendido como un servicio a la sociedad. Es imprescindible agradecer la labor que han estado desarrollando durante este tiempo los otros seis miembros del Consejo que no han presentado su candidatura en esta elección. El valor de este resultado también les pertenece a ellos".Para la hasta ahora vicepresidenta y portavoz del Consejo de RNE, Alejandra Martínez, "a la línea seguida en defensa de la independencia profesional, y me parece muy valiosa la incorporación de nuevas personas para trabajar en libertad y sin otro mandato que el de mejorar la radio públicaLos Consejos de Informativos son por ley, y están definidos como "órganos de participación de los profesionales de la información audiovisual de la Corporación RTVE destinados a garantizar el control interno, la independencia editorial y la independencia de los profesionales de los servicios informativos". En cumplimiento de este mandato elaboran informes y medían ante la dirección cuando se producen conflictos de carácter profesional. El acto más relevante, en los últimos tiempos, ha sido la entrega en el Parlamento de 2.225 firmas de trabajadores de RTVE , urgiendo a las formaciones políticas para que presenten iniciativas que garanticen la independencia profesional y el pluralismo, que ponga punto final a una actuación partidista al servicio del gobierno, y no de la sociedad en su conjunto.Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid ha hecho público un escrito este viernes, tras examinar la situación de RTVE después de la entrega en el Congreso de un documento con 2.225 firmas de trabajadores del ente, exigiendo “medidas urgentes” que garanticen una radiotelevisión pública plural , imparcial y defensora de los valores constitucionales". La Junta directiva constata que "es más necesaria que nunca" por lo que "insta a los grupos políticos con representación parlamentaria a garantizar cuanto antes la independencia y profesionalización de RTVE y les recuerda que adquirieron firmes compromisos electorales de trabajar en defensa de una radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos. Creemos imprescindible, de modo que se asegure su neutralidad y se ponga fin de este modo al continuado cruce de acusaciones de partidismo que jalonan su historia".Tras defender que la gestión se lleve a cabo por "profesionales independientes, nombrados por sus méritos profesionales", pide que los medios públicos cuenten con financiación suficiente, y que sus responsables rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos. El escrito finaliza afirmando que ", ya sean estatales o autonómicos, a fin de evitar que se conviertan en plataformas de propaganda de los partidos en el poder".