O´Keefe, reportero del 'Washington Post': "Escribir sobre Trump es difícil, porque cada día dice algo que no es cierto"

El corresponsal del Washington Post en el Congreso de Estados Unidos,, ha asegurado este miércoles que "es difícil escribir" sobre el presidente de su país,. "Nnosotros tenemos que contar la verdad y él cada día dice algo que no es cierto y hay que escribirlo", ha indicado.El reportero, que ha definido a Trump comoha señalado que "es muy interesante ser periodista en este tiempo", en referencia a la actual situación política que vive su país.Además, ha afirmado en la rueda de prensa celebrada con motivo del Workshop de Responsables de Medios Digitales, celebrado en Huesca antes del XVIII Congreso de Periodismo Digital, que "no importa si trabajas en Europa o Estados Unidos", porque los periodistas de ambos países tienen. "Siempre ha habido diferencias entre el Gobierno y la prensa, pero si no molestamos no hacemos bien nuestro trabajo", ha añadido.El Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que cumple 18 años, abordará en la presente edición la situación de los medios de comunicación en España y su comparativa con la de otros países, el futuro de la publicidad que los financia o el periodismo político en la era digital. En él, O´Keefe, que cubrió la campaña electoral del magnate neoyorquino desde su comienzo, presentará una ponencia titulada