El presidente de RTVE sostiene que no existen purgas, redacciones paralelas ni manipulación en los Informativos

Transcurrido casi año y medio,A tenor de lo que se ha podido escuchar, parecía que había sido ayer mismo: acusaciones de la oposición sobre contrataciones externas, manipulación informativa, marginación del personal veterano... Y el constante "no" a todo de José Antonio Sánchez.Parlamentarios de la oposición y compareciente demostraron vivir en, condenadas a no encontrarse nunca. Noelia Vera, portavoz de Podemos, afirmaba: "Ustedes han sustituido al 95% de los responsables editoriales que había en 2012 y el Consejo de Informativos ha denunciado que sólo 1 de cada 3 trabajadores de los informativos sigue en su mismo puesto de trabajo". El presidente contestaba: "9 de cada 10 trabajadores que estaban en los informativos en 2012 siguen estando".Vera hablaba de, y Sánchez se oponía con estas palabras: "Purgas en RTVE, que es una institución pública del Reino de España, que en pleno siglo XXI existan purgas... me parece muy grave; usted tendría que acudir a los tribunales. Yo sólo lo había oído de la época de Stalin; pero que existan purgas y que se consienta y esta cámara no haga nada es aterrador".Insiste, a continuación, el portavoz del PSOE, José Miguel Camacho, en la realidad de las llamadas "purgas", y aporta datos: "El 50% de los directivos de Informativos son externos;de 138 redactores de base están fuera de los telediarios 88". Y el presidente de RTVE se ciñe a la formulación de la pregunta parlamentaria sobre el "balance desde 2014" y contesta que "por primera vez, RTVE ha cerrado el ejercicio económico con superávit de 800.000 euros". Como es habitual, nada se dice de que en ese ejercicio se le han sumado a RTVE decenas de millones de euros por la devolución del IVA que Hacienda había cobrado. Inmediatamente, el gabinete de prensa de la corporación emite una nota en la que destaca ese dato económico.Vuelve el PSOE al asunto de las contrataciones externas, ahora en la intervención de José Cepeda, quien afirma que "se ha construido una"Ustedes emiten partes, no informativos. Lo cierto es que está cumpliendo con el encargo que le hizo el partido por el que usted vota", ha denunciado, a lo que el presidente aduce que "contrataciones ha habido siempre", y cita cifras de sus antecesores en el cargo para asegurar, por medio de una pregunta retórica: "¿Por qué cuando contratan ustedes es para garantizar el pluralismo y cuando lo hago yo es para cumplir órdenes de Moncloa?", respuesta jaleada por la bancada del PP con golpes sobre sus escritorios.Continúa el turno del PSOE, y el diputado José Zaragoza inquiere sobre elEste contesta: "El que le otorgan los Estatutos por los que se rige la Corporación". Insiste el parlamentario, que afirma su extrañeza: "En dos años de mandato, no les ha recibido nunca, ni usted ni el Consejo de Administración que preside... Ni siquiera les ha contestado por escrito; quizás sea porque en su último informe se acusa de 46 casos de manipulación". ¿La respuesta del presidente? "Ya los recibe la dirección de Informativos".Quizás, Sánchez no quiso ir más allá. De ofrecer otra respuesta se encargó el portavoz del PP, Ramón Moreno, que exclamaba, al referirse a lasentregadas en el Congreso para defender la independencia profesional, que "deben ser muy importantes las firmas que , por enésima vez, ¡qué cansinos, la verdad!, han entregado aquí". ¡Por fin! Ahora sí, las líneas que describían realidades paralelas se encuentran; es más, confluyen estrechamente unidas, cuando el presidente de RTVE da la razón al parlamentario, y se extiende, y reitera, en las "excelentes cifras de los Informativos de TVE". Lástima que olvide citar que los datos están amañados, al sumar las audiencias de La 1 y las de las del canal 24 Horas, que emiten en simultáneo los telediarios.