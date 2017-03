El XVIII Congreso de Periodismo Digital alerta sobre la pérdida de "credibilidad" de los medios

info Libre

El XVIII Congreso del Periodismo Digital de Huesca , en el que participó el director editorial de, Jesús Maraña, se cerró el pasado viernes haciendo sonar la alarma sobre la pérdida por parte de los medios de comunicación de. "Y va a costar recuperarlo", afirmó el periodista Dario Pescador en la lectura de conclusiones Recogiendo las palabras del presentador de Antena 3 Vicente Vallés, Pescador recordó que "hemos entrado en una realidad paralela donde los datos ya no convencen a los lectores". "Esos lectores que, enfrentados con una verdad que no les interesa,", agregó.Una verdad que, según afirmó, "ya no es lo que era" porque "las cosas han cambiado" y. "Podemos mudarnos a un barrio digital donde todos tus vecinos piensan como tú, en una urbanización de Facebook donde abres la ventana y sólo ves una versión virtual de los hechos", dijo Pescador.En este sentido, el periodista añadió que "poco importa" que el diario The Washington Post ponga a seis de sus periodistas a cubrir "los muchos conflictos de interés" de su presidente porque los votantes de Donald Trump"Periodismo es publicar lo que alguien no quiere ver publicado. Periodismo es molestar. Periodismo es recibir todos los días llamadas de políticos y anunciantes para que retires una noticia.", añadió durante su intervención.En este sentido, el periodista también alertó sobre la importancia que se le ha dado a las audiencias y celebró que "por primera vez" alguien dijese en el congreso. "Que la obsesión de los medios por las cifras les obliga a hacer noticias de baja estofa y los pone en manos de los intermediarios de la publicidad", apuntó, añadiendo que "es mejor" tener 1.000 lectores comprometidos que 100.000 que entran para ver "fotos de gatos".