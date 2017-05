La FAPE pide un control férreo de las condiciones de los becarios en los medios por la llegada del verano

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha exigido este jueves a la Inspección de Trabajo que ejerzan unde las condiciones en las que trabajan los becarios en los medios de comunicación, según han informado mediante un comunicado.La organización advierte de que, con la llegada de las prácticas veraniegas, muchos estudiantes en prácticas reciben unaa cambio de "jornadas maratonianas" en las que, según denuncian, tienen que hacerse cargo de labores que no corresponden con su puesto. Asimismo, han recordado que en años anteriores la labor de la Inspección de Trabajo conllevó multas para varios medios que no cumplían con la normativa.Según denuncian, la situación de los becarios en los medios de comunicación se ha vuelto "aún más preocupante" por la dureza con la que la crisis económica golpeó al sector. "Los expedientes de regulación de empleoy, en su lugar, se ha puesto al frente de muchas secciones de los medios de comunicación a estudiantes en prácticas que carecen de la profesionalidad necesaria para ejercer este trabajo y que no cuentan con el referente de los periodistas más experimentados para aprender a dominarlo", han denunciado.Por último, la FAPE ha recordado a los becarios que sientan vulnerados sus derechos que puedenante las distintas asociaciones de la prensa de España.