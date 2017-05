'Los Desayunos' de TVE pregunta a una diputada socialista sobre el bulo de la baja en el PSOE de Rodríguez Ibarra sin confirmar su veracidad

NO



Rodríguez Ibarra no se ha dado de baja del @PSOE@Desayunos_tve se ha tragado un bulo de una web para crear noticias falsas. pic.twitter.com/iKrhCpSyKF — MALDITO BULO (@malditobulo) 24 de mayo de 2017

info Libre

En la mañana de este miércoles, Los Desayunos de TVE entrevistaba a, diputada del PSOE por Asturias, y una de las colaboradoras más estrechas de Pedro Sánchez. En un momento de la conversación, Sergio Martín preguntó: "Conocíamos a primera hora la baja en el partido de Corcuera; hace un instante he leído la de...". A lo que respondió Lastra: "¿Rodríguez Ibarra se ha dado de baja?". El presentador aseguró: "ahora confirmo la información". La diputada, con cara de enorme extrañeza, opuso: "No, no. Yo eso no me lo creo".Y tenía razón Lastra: se trataba de un bulo, de los mil que aparecen en redes sociales, y más en concreto deDe inmediato, las mismas redes sociales, con Twitter en primer término, se hacían eco, entre la condena y la burla, del desliz protagonizado por la televisión pública.Sin embargo, entre los profesionales de TVE no se produjo burla, sinoDe hecho, y ante las múltiples quejas, el Consejo de informativos (CdI) anunció en el Inews profesional: "Queremos informar de que hemos abierto una investigación sobre lo que parece una presunta vulneración del Estatuto de Información en el programa Los Desayunos. Para elaborar su posterior dictamen, el CdI ha solicitado la siguiente información al responsable del programa: ¿se ha decidido incluir esa pregunta en el cuestionario a la diputada Adriana Lastra? ¿De dónde habías obtenido la información de que el político extremeño había pedido la baja del PSOE? ¿Dónde lo habías leído "un instante" antes? ¿Desde algún nivel de responsabilidad editorial del programa se hizo alguna gestión para confirmar es información ? ¿Cuándo, antes o después de lanzar la pregunta? ¿A quién y cúal fue el resultado? ¿Qué criterios profesionales guiaron a los responsables del programa a la hora de incluir esa pregunta en el cuestionario del programa sin, aparentemente, tener suficientemente contrasta su veracidad?".La nota termina asegurando que "el Consejo esperaba tener elaborado un informe sobre este asunto, que puede afectar a la credibilidad de nuestros informativos, en un plazo de siete días", y se produce solo dos días después de que el mismo organismo criticara con dureza la decisión de no emitir en la primera cadena el avance que estaba previsto sobre las primarias del PSOE , una vez que se confirmó la victoria de Pedro Sánchez, y del que informamos en primicia enel pasado lunes.