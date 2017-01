Trayectoria europea

El excomisario italiano y eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE)será desde este miércoles y durante los próximos dos años y medio el presidente del Parlamento Europeo, tras ganar a su rival, el socialista (S&D) Gianni Pittela, en la cuarta y última ronda de votaciones para elegir al sucesor deal frente de la institución.La votación final se ha resuelto con, frente a los 282 apoyos recibidos por el socialista Pittella, según ha anunciado el presidente saliente en la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia)."Le deseo buena suerte en su mandato, lleno de éxitos. Señor presidente, le invito a ocupar el asiento que le corresponde", ha dicho a su sucesor un emocionado Schulz, que ha sido despedido con una fuerte ovación., ha prometido, por su parte, el trigésimo presidente de la Eurocámara, al ocupar su nuevo puesto y agradecer la tarea desempeñada por su predecesor alemán.En la defensa de su candidatura, Tajani ha afirmado no tener un programa cerrado que ofrecer a los eurodiputados, porque el representante de la Eurocámara, sino que debe apoyarse en las decisiones consensuadas. "Apoyaré a todos los eurodiputados y a todos los partidos", ha insistido, tras recordar que cuenta con "23 años de experiencia en la institución" y apostar por "acercar la UE" a los ciudadanos, con una Europa "más democrática" y evitando "encerrarse en el castillo de Bruselas".Su rival en la última ronda, Gianni Pittella, ha felicitado a su adversario, pero ha avisado de que este resultado supone un "cambio drástico" en la institución, por el nacimiento de un "nuevo bloque conservador" al que se opondrá "constructivamente" desde este miércoles.Tajani ha contado con el apoyo de los liberales europeos (ALDE), que han retirado a su candidato, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, antes del primer voto, y también con el de los conservadores euroescépticos del ECR, que han cedido sus votos a Tajani en la última vuelta.El triunfo del candidato conservador escenificaentre el PP europeo y los socialdemócratas, que en las últimas legislaturas acordaron turnarse al frente de la Eurocámara con mandatos de dos años y medio. Rompe también el equilibrio de fuerzas que ambas formaciones se habían comprometido a mantener al frente de las instituciones –Parlamento, Consejo y Comisión Europea–, de las que deja de haber representación socialista al máximo nivel, con la salida de Martin Schulz."Desde el punto de vista español, su elección es sin duda una buena noticia dado su conocimiento y estrecha relación con nuestro país", ha celebrado el líder del PP español en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien ha destacado que la victoria del candidato conservador se apoya en una alianza de fuerzas "europeístas" con la que se ha frenado el avance euroescéptico.El líder de los conservadores euroescépticos, Syed Kamall, ha justificado el apoyo de su grupo por el compromiso de Tajani de "no actuar como un primer ministro", sino como una figura "neutra". ECR no se ha sumado al pacto escrito entre PP y los liberales, pero está "dispuesto a trabajar" en cuestiones de interés común.Entre las voces críticas, el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun –ubicado en el grupo verde de la Eurocámara– ha lamentado la elección como presidente de uno de los "hombres fuertes" del que fuera primer ministro italiano Silvio Berlusconi. "Su elección se cimienta sobre los votos de la familia conservadora,", ha añadido, para poner en duda el peso de la Eurocámara como "contrapoder" de los 28 y de Bruselas.Tajani (Roma, 1953) cuenta con una larga trayectoria política en la Unión Europea y en la familia conservadora. Desde 2002 es vicepresidente del PPE y desde 2014 es también uno de los vicepresidente del Parlamento Europeo.Cofundador junto a su amigo Silvio Berlusconi de Forza Italia, Tajani logró en 1994 un escaño como eurodiputado que dejó en 2008 para integrar la Comisión Europea de José Manuel Durao Barroso, en donde ocupó la cartera de Transportes los dos primeros años y de Industria entre 2010 y 2014.Precisamente su falta de vigilancia sobre la industria automovilística durante su época de comisario, cuando el grupo Volkswagen trucó miles de motores diésel para falsear los registros de emisiones, ha sido una de las críticas expuestas por el grupo verde en la Eurocámara para oponerse a su elección.