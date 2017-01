May apostará por un 'Brexit duro' para Reino Unido

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May.

Reino Unidode la UE quedel bloque. Este es el mensaje que dará la primera ministra británica, Theresa May , en su esperado discurso para enunciar las prioridades de su Gobierno de cara al Brexit con el que"Buscamos por una nueva alianza en pie de igualdad, entre", dirá May en su intervención, algunos de cuyos extractos han sido adelantados por su oficina., un acuerdo de asociación a la Unión Europea, o algo que nos deje medio dentro, medio fuera. No buscamos adoptar un modelo del que ya gozan otros países.", asegurará May.Sus doce objetivos para las negociaciones con la UE incluirána cambio del pleno control de las fronteras británicas , según informaron varios diarios.May ha sido criticada por inversores, empresarios y diputados pormás de seis meses después de que los británicos decidieran en referéndum la salida del bloque.Enante una audiencia que incluirá a diplomáticos y el propio equipo negociador británico para el Brexit, se espera que desvele más detalles.Queremos comprar buenos productos, venderos los nuestros, comerciar con vosotros lo más libremente posible, y trabajar unos con otros para asegurarnos de que todos estamos más seguros y somos más prósperos mediante una amistad continuada", será su mensaje a los socios de la UE.