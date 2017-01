May apuesta por una "nueva alianza" con la UE y no seguir "con un pie dentro y otro fuera"

Voto en el Parlamento

La primera ministra británica, Theresa May, ha dejado claro que Reino Unido ha tomado la decisión de abandonar la Unión Europea y por tantoy en ningún caso seguir siendo un "miembro parcial" del bloque.En su esperado discurso parapara la negociación del Brexit con la UE , May ha asegurado que quiere que "Reino Unido emerja de este periodo de cambio más fuerte, justo, más unido y mirando hacia delante más que nunca".El que los británicos optaran por abandonar la UE no quiere decir, ha asegurado la primera ministra, queni tampoco es "un intento de dañar a la UE" o un rechazo de los valores compartidos.Así, ha sostenido que "seguiremos siendo socios fiables, aliados dispuestos y estrechos amigos.lo más libremente posible, y trabajar unos con otros para asegurarnos de que todos estamos más seguros y somos más prósperos mediante una amistad continuada".Pero para ello, lo que busca Reino Unido es "una n, entre un Reino Unido independiente, autogobernado y global y nuestros amigos y aliados en la UE".Según ha explicado, no quiere que su país sea "un miembro parcial" o que goce de un acuerdo de asociación o "algo que nos con un pie dentro y otro fuera"., ha puntualizado, descartando que se pueda usar para Reino Unido el modelo de relación que la UE mantiene con otros socios."Reino Unido está dejando la Unión Europea. Mi trabajo es", ha asegurado May, antes de pasar a desgranar sus prioridades en el proceso de negociación.Asimismo, la primera ministra ha adelantado que el acuerdo final, asegurando que tratará de que el proceso de negociación sea sometido al escrutinio adecuado."Puedo confirmar que el Gobierno someterá el acuerdo final que se alcance entre Reino Unido y la UE a una votación en ambas cámaras del Parlamento", ha afirmado.