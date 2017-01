Alrededor del 60% de especies de primates no humanos están amenazadas por la extinción

Cuatro países acogen a dos tercios de todas las especies

Un informe de la revista Science Advances detalla las sombrías realidades a las que se enfrenta la mayoría de los primates no humanos del mundo.habitan bosques cada vez más reducidos en todo el planeta. Según sus autores, se trata de la revisión más completa realizada hasta ahora y la imagen que pinta es grave:con la extinción y alrededor del 75% tienen poblaciones en declive, informa Europa Press."El panorama no es muy bueno", dice en un comunicado el profesor de Antropología de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, Paul Garber, quien dirigió el estudio con Alejandro Estrada, de la Universidad Nacional Autónoma de México. "–como el lemur de cola anillada, el mono Colobo Rojo de Udzungwa, el mono de nariz chata de Yunnan, el langur de cabeza blanca y el gorila de Grauer–. En el caso del gibón de Hainan, una especie de mono en China, quedan menos de 30 animales", alerta.Otro simio críticamente amenazado, el orangután de Sumatra , perdió el 60% de su hábitat entre 1985 y 2007, resalta Garber. Estas especies se enfrentan a una, desde, a medida que los seres humanos continúan"de manera destructiva e insostenible", lamenta Garber. "Estos primates se aferran a la vida en los bosques de países como China, Madagascar, Indonesia, Tanzania y República Democrática del Congo", añade."Tristemente,a menos que hagamos de la conservación una prioridad global –advierte–. Esto, por sí mismo, sería una pérdida trágica. Al considerar los cientos de otras especies que se enfrentan a un destino similar en todo el mundo se puede obtener una idea de lo que realmente está en juego".Sólo cuatro países –– acogen a dos tercios de todas las especies de primates, informan los investigadores, lo que hace quey, quizás incluso, revertir la tendencia global de extinción de primates.Lacomo consecuencia de la, junto con la caza y el comercio ilegal de animales y partes de animales, suele estar vinculada a altas tasas de crecimiento demográfico y ade las comunidades cercanas.es un componente necesario de la conservación de los primates –dice–. Construir economías basadas en la preservación de los bosques y sus habitantes primates y ampliar las oportunidades educativas para las mujeres comenzaría a abordar algunas de las mayores amenazas a estos animales".De todas las amenazas,, según Garber. "Las prácticas agrícolas están interrumpiendo y destruyendo el hábitat vital del 76% de todas las especies de primates en el planeta -revela--. En particular, la producción de aceite de palma , la producción de soja y caucho, la tala y la agricultura y la ganadería están destruyendo millones de hectáreas de bosque".La minería y la perforación para obtener minerales y combustibles fósiles se suman a la lista larga de ataques a los bosques del mundo y sus habitantes primates. "Tenemos una última oportunidad para reducir en gran medida o incluso eliminar las amenazas humanas a los primates y sus hábitats, para guiar los esfuerzos de conservación y para aumentar la conciencia mundial de su situación., después de todo,", concluyen los autores.