Las mujeres de Hollywood contra Trump

Protestas desde la pasada noche

Turno de Disrupt J20

Las mujeres son las primeras en dar un paso al frente en la defensa de sus derechos. En un fuerte mensaje al presidente Donald Trump,del republicano de la Casa Blanca , y entre ellas habrá muchos rostros conocidos. Artistas destacadas de la industria del entretenimiento han confirmado su asistencia a la manifestación, como Amy Schumer (Inside Amy Schumer), Julianne Moore (Hijos de los hombres, Los chicos están bien), Scarlett Johansson (Lost in translation) y la cantante Katy Perry.(Friends), Salma Hayek (La chispa de la vida), Elizabeth Olsen (Los Vengadores: la era de Ultrón) y(Her, Carol) podrían desplazarse a la capital estadounidense para apoyar la iniciativa, aunque sus representantes no han confirmado su presencia, según ha informado Europa Press. Asimismo, la actriz y escritora Chelsea Handler liderará la marcha durante el Festival de Cine de Sundance.El que ya consideran el evento del año cuenta además con el respaldo de más nombres relevantes, como Beyoncé,(Girls), Robert De Niro, Nadia (Pussy Riot),(12 Años de Esclavitud), la modelo Christy Turlington o Mark Ruffalo (Los chicos están bien). Una larga lista a la que se irán sumando caras nuevas hasta el comienzo de la concentración Las protestas lideradas por celebridades como Michael Moore, Alec Baldwin y Robert De Niro han sido el prolegómeno de lascontra la inauguración del nuevo inquilino de la Casa Blanca y de la de este sábado convocada por grupos por la defensa de la mujer.La protesta de anoche tuvo lugar frente al Hotel Internacional de Donald Trump en Nueva York. Allí,antes de que tomaran el micrófono el cineasta Michael Moore, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, los actores Mark Ruffalo, Julianne Moore, Marisa Tomei (Mi primo Vinny) y Alec Baldwin -conocido ahora por su imitación de Trump en el programa cómico Saturday Night Live- así como el reverendo Al Sharpton."Es un momento muy peligroso para Estados Unidos", declaró Moore en su comparecencia, en la que. "Pero con mucho trabajo de nuestra parte conseguiremos detener a este hombre. No durará cuatro años", remachó antes de llamar a la celebración de "cien días de protesta" contra su Presidencia.A pocas horas de la inauguración de hoy, hasta 28.000 policías se han desplegado en Washington para velar por la seguridad de los asistentes y controlar las manifestaciones contra Trump. La más destacada será la organizada por Disrupt J20, que podría concentrar a más de 15.000 personas"Estamos intentando marcar la pauta de la resistencia para los años venideros", ha declarado uno de los organizadores, Lacy MacAuley, a la cadena CNN. "Donald Trump representa un giro de nuestras políticas. Una política de odio que repudiamos", ha añadido.