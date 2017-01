Obama asegura que "esto es solo una pausa" en el camino para "construir" EEUU

Barack Obama ha dirigido este viernes a los estadounidenses sus primeras palabras como ex presidente y les ha alentado a seguir trabajando por un mejor país, asegurando que siempre les acompañará y subrayando que, según ha informado Europa Press."Esto no acaba, es solo una pequeña parada. No es un punto, es una coma en la progresiva historia para construir Estados Unidos (...) Y os prometo que estaré con vosotros", ha dicho en el discurso que ha pronunciado desde la base militar de Saint Andrews tras la toma de posesión de Donald Trump Obama ha recalcado que cuando comenzó "este viaje" lo hizo con "plena fe" en el pueblo estadounidense y "en su capacidad para cambiar el país de forma que la vida pueda ser mejor". "Y el cambio no empezó desde arriba, sino, ha valorado.A este respecto, ha sostenido que su mujer, Michelle, y él solo han sido los primeros espadas de los estadounidenses. "Hemos sido su cara y algunas veces su voz en la pantalla de la televisión y en los micrófonos, pero esto nunca ha sido sobre nosotros, sino, ha asegurado.Obama ha defendido que "la democracia no son los monumentos, sino la gente intentando hacer las cosas mejor, intentando escucharse los unos a los otros y, y ha pedido a sus compatriotas que lo sigan haciendo con él fuera de la Casa Blanca."Este ha sido el privilegio de mi vida y, sé que hablo en nombre de Michelle también, queremos seguir este viaje con todos vosotros. No puedo esperar a ver qué es lo próximo que vais a hacer", ha concluido.