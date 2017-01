La Investigación sobre Abusos Institucionales Históricos (HIA, por sus siglas en inglés) ha publicado este lunes un informe en el que se denuncia ungeneralizados en los centros de acogida de menores tanto públicos como privados gestionados por entidades religiosas de Irlanda del Norte entre 1992 y 1995.La HIA ha investigado un total de 22 centros de acogida tanto protestantes como católicos, aunque la mayoría de las denuncias se centran en. En el documento se recogen abusos sexuales perpetrados tanto por sacerdotes como por laicos.En sus conclusiones, el informe insta a las autoridades apor décadas de abusos sexuales, físicos y emocionales, de negligencia y prácticas inaceptables.En solo dos de las 22 casas de acogida investigadas no se puede hablar de: el Centro de Internamiento Juvenil de Hydebank, en el sur de Belfast, y en el Centro Sharonmore de la organización caritativa Barnardo, situado al norte de Belfast."En algunas instituciones había algunas formas de", subraya el informe, que "identifica fallos de las instituciones, que protegieron su reputación y a individuos concretos de las acusaciones al no adoptar medida alguna". "Esto propició que se continuaran perpetrando abusos contra los menores", concluye.El informe denuncia ela Australia en un proyecto "gravemente defectuoso" ya que, entre otras cosas, no se garantizaba que las casas de acogida fueran adecuadas. Se trata de un texto de 2.300 páginas y 12 volúmenes resultado de cuatro años de investigación y de recogida de testimonios de unas 500 personas implicadas.