La Casa Blanca acusa a los principales medios estadounidenses de intentar deslegitimar a Trump

Audiencias

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017

Marcha de mujeres contra Trump

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017

El jefe de Gabinete y la asesora de campaña deacusaron este domingo a los principales medios de comunicación de Estados Unidos deal presidente de Estados Unidos, informa Europa Press.En sucesivas comparecencias en Fox News NBC , Reince Preibus y Kellyann Conway defendieron las acusaciones vertidas ayer contra la prensa por el secretario de Comunicación de la Casa Blanca, Sean Spicer, por intentara la investidura de Donald Trump.Conway, en este sentido, dedicó su tiempo en el programa Meet the Press ade Trump en la inauguración para destacar en su lugar la victoria del presidente en los comicios de noviembre y el apoyo que recibió de las votantes en las urnas.Cuando el presentador de la NBC, Chuck Todd, preguntó a Conway por qué el secretario de Comunicación de la Casa Blanca compareció sin admitir preguntas solo paray declarar "falsedades" sobre el número de asistentes –Spicer declaró que había sido– , Conway criticó el "excesivo dramatismo" del entrevistador y declaró que Spicer se limitó aPor su parte, Priebus, ya en Fox News, indicó que la Presidencia Trump tiene intención de"con uñas y dientes" en el momento en que perciba que difunden falsas noticias sobre el presidente o la administración."Desde el día uno, los medios de comunicación han intentado deslegitimar las elecciones, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Están obsesionados", avisó Priebus.Trump denunció en un tuit las informaciones que apuntaban a unaen su inauguración respecto a la de su predecesor, Barack Obama, en 2009.En este sentido, Trump declaró que su evento había tenido más audiencia que la inauguración del segundo mandato de Obama en 2013. "Guau, los datos de audiencia acaban de salir: ¡vieron la inauguración, once millones más que los resultados tan buenos de hace cuatro años!".Según datos de Nielsen , la audiencia televisiva de la inauguración de Trump fue de 30,6 millones de personas frente a los 20,5 millones de espectadores de la segunda inauguración de Obama (un 49% más de audiencia).La primera inauguración de Barack Obama alcanzó una audiencia dede espectadores, un 19% más que la registrada el pasado viernes durante la investidura de Trump.Donald Trump también respondió este domingo a la masiva Marcha de Mujeres que tuvo su epicentro en Washingtonen los últimos comicios, según hizo saber en su cuenta personal de Twitter."He visto las protestas de ayer pero tenía la impresión de que acabábamos de celebrar elecciones. ¿Por qué no ha votado esta gente?", escribió Trump.En cualquier caso, Trump destacó que las "manifestaciones pacíficas son un distintivo de nuestra democracia". "Incluso aunque no siempre esté de acuerdo, reconozco el derecho de la gente a expresar su opinión", matizó.