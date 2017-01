El Kurdistán iraquí declarará su independencia si Al Maliki vuelve al poder en el país

El presidente de la, advirtió este lunes de queen caso de que el ex primer ministro de Irak Nuri al Maliki vuelva al poder, informa Europa Press."Si Al Maliki regresa al poder como primer ministro de Irak,", indicó en una entrevista concedida al diario saudí ASharq al Awsat."En el momento en el que regrese como primer ministro, declararé la independencia sin consultar a nadie. No importa cuando ocurra.", recalcó.Barzani ha cargado duramente contra Al Maliki, al que ha acusado dedel actuar primer ministro, Haider al Abadi , para intentar volver al poder, tal y como ha recogido la cadena de televisión kurda Rudaw.En este sentido, se refirió a laal ya exministro de Finanzas Hoshiyar Zebari, argumentando que "fue un movimiento contra Al Abadi y la operación en Mosul (contra el grupo yihadista Estado Islámico)".Las relaciones entre el Kurdistán y el Gobierno central, al que Erbil acusó de, dañando la economía de la región semiautónoma.En enero de 2016, Barzani resaltó que la independencia de esta región autónoma del norte de Irak está "más cerca que nunca" y ha sostuvo quehace un siglo en el acuerdo de Sykes-Picot ha fracasado.Meses después, y en medio de los preparativos para la ofensiva sobre Mosul, matizó que,"Algunos se preguntan dónde está la independencia y yo digo quey no renunciaremos a él bajo ninguna circunstancia (...), pero también he dicho siempre que", zanjó.