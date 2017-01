El 41% de los votantes de Trump cree que hubo más personas en su investidura que en la de Obama tras ver ambas fotos.

El 41 por ciento de los votantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,en su inauguración presidencial que en la ceremonia de investidura del exmandatario Barack Obama , de acuerdo con una encuesta llevada a cabo por el periódico The Washington Post.El diario norteamericano ha realizado una breve encuesta en la que han participado 1.388 ciudadanos estadounidenses. El estudio consistía en dos preguntas muy específicas para las cuales se les proporcionó un montaje fotográfico con dos imágenes, en las queque hay frente al Capitolio el pasado 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2008, día en el que el ex presidente Obama juró su cargo.A los encuestados se les pidió que relacionasen las fotografías con la ceremonia de investidura que considerasen correspondiente. A pesar de que el montaje se ha convertido enen los últimos días, un 41 por ciento de los votantes de Trump que participaron en el estudio respondió incorrectamente, alegando que la fotografía en la que hay más personas en el national mall fue tomada durante la investidura de Trump.Unque votaron en blanco también respondió de forma incorrecta, frente a un 8 por ciento de los votantes de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.La segunda pregunta de la encuesta fue: ¿En qué fotografía hay más gente?.respondieron que en la imagen de la izquierda –en la que se puede ver la ceremonia de inauguración del nuevo mandatario estadounidense– había más personas que en la de la investidura de Obama.De acuerdo con los investigadores del Washington Post, incluso cuando los entrevistadores volvieron a preguntar a los encuestados haciendo hincapié en las fotografías, uno de cada siete votantes de Donald Trump aseguraron quedel nuevo presidente.El pasado 21 de enero, el nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que la difusión del montaje fotográfico por las redes era parte de unsobre la investidura de Trump. "Fue la mayor audiencia que nunca ha presenciado una inauguración presidencial, tanto en persona como a nivel mundial", defendió.