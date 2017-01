Ungrateful TRAITOR Chelsea Manning, who should never have been released from prison, is now calling President Obama a weak leader. Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha cargado este jueves contra la militar estadounidense Chelsea Manning, condenada aconfidenciales a Wikileaks, por haber publicado un artículo crítico con el anterior mandatario del país, Barack Obama.Chelsea Manning, que nunca debería haber salido de prisión, está ahora llamando débil líder al presidente Obama. ¡Es terrible!", ha afirmado el mandatario norteamericano, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, según informa Europa Press.Trump ha reaccionado así al artículo publicado este jueves por Manning en el diario británico The Guardian, en el que reprocha a Obama que no haya sido capaz de imponerse a suspara poner en marchaa pesar de su rechazo."Barack Obama ha dejado tras de sí retazos de un legado progresista. Desafortunadamente, a pesar de su fe en nuestro sistema y su récord positivo en muchos temas durante los últimos ocho años, ha habido", ha asegurado la militar estadounidense, a la que Obama concedió un indulto parcial tras haber sido condenada por filtrar miles de documentos clasificados al portal Wikileaks.En su tribuna, la militar Chelsea Manning expone que Obama no ha logrado imponerporque al final ha ido cediendo a las exigencias de los conservadores para no alejarse del entendimiento.Además, señala que Estados Unidos necesita "un" y critica a Obama por considerar que no reaccionó con suficiente firmeza para condenar el atentado que acabó con la vida de unas 50 personas en el club de ambiente gay Pulse de Orlando "Tenemos que dejar de pedirles que nos den nuestros derechos. Tenemos que dejar de confiar en que nuestros sistemas les corregirán a ellos. Tenemos que tomar de verdad las riendas del Gobierno y arreglar nuestras instituciones.haciendo cambios en todos los niveles", asegura.