Un vídeo retrata la dificultad de construir un muro entre México y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos,, manifestó poco tiempo después de llegar a la Casa Blanca su intención de cumplir una de sus promesas electorales más polémicas: la construcción de un muro entre México y Estados Unidos. Poco después de su advertencia, comenzó a circular un vídeo en el que se recoge. Bajo el título Best of Luck with the Wall (Buena suerte con el muro) se demuestra, que separaría más de tres kilómetros de territorio entre ambos países, informa Europa Press.Con el montaje de lasque forman su contenido, su director, Josh Begley, trató de "mostrar la frontera en conjunto paracuando nos referimos la frontera sur de los Estados Unidos".A pesar de que la promoción del vídeo ha tomado fuerza durante estos días,en la revista The Intercept , creada originalmente para publicar distintos documentos relacionados con el abuso de poder o la violación de las libertades de los individuos."Las fronteras comienzan como ficciones. Se hacen reales por las políticas en torno a ellas.", comentó Begley en el artículo de presentación de Best Luck for the Wall.Con este proyecto, el realizador insistió en que se trata de mostrar una "frontera virtual" debido a losque se verían afectadas por el muro si finalmente llegara a construirse en su totalidad."Al centrarme en el paisaje físico, los espectadores podrían obtener una idea general de la enormidad del lugar, y", añadió Begley.Las imágenes fueron editadas con–conocida por Citizenfour , sobre las revelaciones de Edward Snowden– y aparecen acompañadas por la banda sonora original de DJ/Rupture, el pseudónimo del artista musical Jace Clayton