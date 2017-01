Gorbachov: "Parece que el mundo se está preparando para la guerra"

Mensaje a Trump y Putin

El exdirigente de la URSS Mijail Gorbachov ha alertado este viernes de lay de una nueva "carrera armamentística", en el marco de un artículo en el que ha asegurado que, en vistas de las tensiones actuales, "parece que el mundo se está preparando para la guerra", según ha recogido Europa Press."La actual situación es demasiado peligrosa", ha escrito Gorbachov en la revista estadounidense Time , desde donde ha advertido de la posibilidad de que se desate unsi persiste la actual escalada militar.En este sentido, ha denunciado una mayor presencia de tropas y equipos en Europa y el particular, que "cada vez están más cerca" en términos de despliegue. "Mientas los presupuestos nacionales apenas pueden cubrir las necesidades sociales básicas, el gasto militar no deja de crecer", ha lamentado.Gorbachov ha apelado al, cuando los líderes de las principales potencias asumieron que "la guerra nuclear es inaceptable" y pactaron una progresiva reducción de su arsenal. Estados Unidos y la URSS asumieron que no buscarían la "superioridad militar".En los últimos años, sin embargo, las relaciones entre Moscú y Washington han ido "de mal en peor", en opinión de Gorbachov, que ha insistido en la necesidad de "impedir la guerra" a toda costa. "En el mundo moderno, las guerras deberían ser desterradas, ya queni la pobreza, ni el medio ambiente, ni la migración, ni el crecimiento demográfico ni las faltas de recursos".El artífice de la Perestroika –política reformista que llevó a cabo Gorbachov para abrir la URSS a las relaciones con los países occidentales– ha instado a los 15 países miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, "el órgano en el que recae la responsabilidad de la paz y la seguridad internacionales", a dar "el primer paso" y adoptar una resolución en la que se recuerde queGorbachov ha opinado que la "iniciativa" debería partir de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, en la medida en que los dos países acumulande todo el mundo. "El tiempo para decidir y actuar es ahora", ha sentenciado.