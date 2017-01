Trump y Peña Nieto hablan durante una hora tras los reproches por el muro

No opinar en público

El presidente de Estados Unidos,, y el mandatario de México,, mantuvieron este viernes unaque se prolongó durante más de una hora y que el inquilino de la Casa Blanca describió como, según Europa Press.Los dos líderes hablaron un día después del cruce de declaraciones que derivó en la cancelación de la reunión bilateral que Trump y Peña Nieto iban a celebrar el próximo martes, 31 de enero. El presidente mexicano reiteró este viernes a Trump dicha cancelación, según un comunicado de su oficina.Según explicó el presidente estadounidense en una rueda de prensa junto a la primera ministra británica, Theresa May, fue una conversación "amistosa" y "fructífera", si bien no habría servido para. Trump dijo "respetar" a México, pero ha dejado claro que no está dispuesto a ceder.El Gobierno mexicano, por su parte, también consideróla conversación, un primer paso del diálogo "para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera constructiva".Trump volvió a apelar públicamente alde 60.000 millones de dólares y alen la frontera como argumentos para defender la construcción del muro.El objetivo de Trump pasa por establecer unacon su vecino del sur, lo que incluye "renegociar" todos los acuerdos comerciales y otros aspectos de la relación bilateral. Frente a las críticas, defendió que quiere un nuevo escenario "beneficioso" para ambas partes.La nota divulgada por la oficina de Peña Nieto, en la que no se alude al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( Nafta ), también recoge la voluntad del Gobierno de México de "trabajar" con Estados Unidos "para lograr acuerdos en favor de ambas naciones".Trump firmó esta semana una orden ejecutiva para dar luz verde a la construcción de un muro en la frontera compartida entre Estados Unidos y México, de más de 3.000 kilómetros de largo. El presidente estadounidense quiere que México pague el 100% de esta polémica obra,"Con respecto al pago del muro fronterizo, ambos presidentes reconocieron susde posición en este tema tan sensible y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral", informó la Jefatura de Estado de México. Ambos líderes acordaron "no hablar públicamente de este controvertido tema".Este particular pulso generó todo tipo de reacciones por parte de la comunidad internacional, pero la primera ministra de Reino Unido, Theresa May,en su comparecencia junto a Trump: "Es un problema de Estados Unidos y de México".