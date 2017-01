Trump repite que cree que la tortura "funciona" y la practicará si quiere su secretario de Defensa

El "riesgo" de aceptar inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reiteró este jueves que considera que, tal y como ya afirmó el día anterior, pero que, el general James Mattis informa Europa Press.En una entrevista con la cadena Fox News, la segunda que concede desde que asumió el cargo hace menos de una semana, Trump explicó que su confianza en estas prácticas se basan en conversaciones "con gente de este mundo"., señaló."Ahora¿Que creo que funciona? Sí, lo creo", indicó.El día anterior, en una entrevista con ABC News, ya explicó que "" le reconocieron que este tipo de técnicas funcionan, "sin duda".Trump aseguró entonces que el waterboarding o ahogamiento simuladoen interrogatorios a detenidos. Sin embargo, ya avanzó que confiaría en las propuestas de Mattis y del director de la CIA, Mike Pompeo. ". Haré todo lo que pueda dentro de los límites que me permite la ley", señaló.Tras sus declaraciones en la entrevista, Mattis aseguró que"El secretario Mattis ha dicho en su proceso de confirmación quecon el Derecho Internacional, la Ley de Conflictos Armados, los Convenios de Ginebra y la ley de Estados Unidos, y eso no ha cambiado", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Jeff Davis.Trump defendió en la entrevista las medidas que ha adoptado hasta el momento así como algunas que irá firmando en los próximos días, entre ellas la deEsta medida, que, predominantemente musulmanes, podría ser una de las que el mandatario republicano firme este fin de semana.Trump aseguró que, todas vinculadas a "personas a las que se dejó entrar" en el país."No necesitamos esto.Sé que muchos no, pero no podemos correr ese riesgo" señaló, indicando que Washington ya ha permitido la entrada de "miles de personas" de las que las autoridades no saben nada.La orden ejecutiva, que podría firmarse el sábado,por un período de 30 días.