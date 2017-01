"Medidas recíprocas"

La aerolínea holandesaa Estados Unidos a pasajeros procedentes de los(Irán, Siria, Yemen, Sudán, Somalia, Irak y Libia) señalados en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump y a los que se prohíbe provisionalmente su ingreso en el país, informa Europa Press.Hastaque tenían billete con KLM no pudieron volar porque no les permitirían el ingreso en Estados Unidos, según confirmó la compañía a la prensa holandesa.En dos casos, la propia aerolíneaa sus lugares de origen. En los otros cincoantes de iniciar el viaje.Este mismo sábado se conoció el caso de cinco iraquíes y un yemení que no pudieron viajar de El Cairo a Nueva York y que fuerona sus países de origen.Las autoridades iraníes anunciaron que tomaráncontra la prohibición a la entrada de ciudadanos iraníes en suelo estadounidense."El Gobierno iraní aplicará elcontra las políticas hostiles del gobierno de los Estados Unidos para proteger los derechos de sus ciudadanos", según la nota del Ministerio de Exteriores iraní, que condena lade Trump, y que fue recogida por la agencia semioficial de noticias ISNA.